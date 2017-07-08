Апелляционный суд в США отказался ограничить миграционный указ Трампа

Апелляционный суд в США отказался снова ограничить действие новых правил о въезде в США для граждан шести стран. Тем самым суд отклонил просьбу гавайских властей, которые стали первыми, кто обжаловал соответствующий указ президента в его нынешней редакции.



В июне этого года Верховный суд США разрешил Трампу частично запретить въезд гражданам шести мусульманских стран (Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан) до тех пор, пока суд не рассмотрит жалобу на решения нижестоящих инстанций, заблокировавших указ президента на неопределенный срок.



После этого представляющие штат адвокаты обратились в федеральный суд в Гонолулу, который на этой неделе отказал в пересмотре решения. Девятый окружной апелляционный суд США также отказался от собственной интерпретации решения Верховного суда.



Судьи апелляционного суда пояснили, что гавайский суд имеет право заблокировать это решение только если увидит, что оно нарушает права конкретного человека. Комментариев от министерства юстиции США и генерального прокурора штата Гавайи пока не поступало.



Миграционные указы



Речь идет уже о втором миграционном указе Трампа. Первый указ был подписан Трампом в январе и вступал в силу немедленно. "Если бы запрет был объявлен за неделю, то за эту неделю все "злодеи" въехали бы в нашу страну. Повсюду полно плохих парней!", — объяснял президент свое решение в "Твиттере".



Решение Трампа спровоцировало хаос в аэропортах, а в некоторых случаях направляющиеся в США самолеты даже разворачивались в воздухе. Также решение вызвало критику со стороны ООН, а также правозащитных организаций и общественных деятелей — как в США, так и за их пределами.



Спорным положением первого указа Трампа было, в частности, то, что держатели грин-карт из фигурирующих в указе мусульманских стран также попали под запрет, хотя наличие грин-карты фактически означает разрешение постоянно проживать в США.



Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) 4 февраля полностью приостановил действие указа Дональда Трампа, а спустя неделю апелляционный суд в Сан-Франциско оставил решение нижестоящей инстанции в силе. Команде Трампа не удалось оспорить временную приостановку действия запрета на въезд



В итоге 6 марта президент США подписал новый миграционный указ, схожий по содержанию, но отличающийся в некоторых формулировках.



Так, из списка стран, из которых запрещен въезд, исчез Ирак. Кроме того, появилось правило, согласно которому граждане остальных упомянутых в документе стран все же смогут въезжать в США, если приходятся гражданам США супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами либо еслои они помолвлены с американцами.



При этом для бабушек с дедушками и других родственников запрет будет действовать. Кроме того, новый указ не аннулирует грин-карты и не вводит полный запрет на прием сирийских беженцев.



Трамп считает, что запрет на въезд поможет предотвратить террористические атаки. Однако его оппоненты, включая адвокатов беженцев, утверждают, что обоснованность запрета сомнительна и что он дискриминирует мусульман.