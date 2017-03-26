Антикоррупционные акции по всей России: где и кого задержали

26 марта по всей России прошли несанкционированные акции с требованием борьбы с коррупцией, в ходе которых были задержаны сотни людей. Больше всего — более 500 человек — задержали в Москве.



Алексей Навальный был задержан вскоре после выхода со станции метро "Маяковская". Сообщается, что он проведет в отделении полиции всю ночь.

Среди регионов лидер по задержанным — Махачкала. В городе были задержаны 156 человек, сообщает издание "Черновик" со ссылкой на Советское РОВД. Их пообещали вскоре отпустить.



Также сообщается, что задержаны несколько журналистов, причем корреспондент "Коммерсанта" Сергей Расулов дважды показал полицейским пресс-карту, но его все равно задержали.

Кроме Расулова были задержаны корреспондент издания "Это Кавказ" Владимир Севриновский, обоих уже отпустили.

В Краснодаре задержали более 100 участников акции протеста, сообщает сайт Yuga.ru. В управлении МВД по Краснодарскому краю эти данные журналистам отказались прокомментировать, сославшись на отсутствие информации.

Издание сообщает также, что некоторых задержанных уже отпустили.

В Петербурге, по разным сообщениям, задержаны от 30 до 50 человек. Задержания проходили на площади Восстания и в других местах, куда направились разделившиеся группы протестующих.

Фотограф Давид Френкель написал в своем "Твиттере", что при задержании в Петербурге ему наносили удары в пах. При этом коллегам удалось отбить его у полицейских.



В городах Дальнего Востока задержаны десятки протестующих; акции проходили также в Сибири и на Урале.