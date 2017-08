Антифашисты: угроза мнимая или реальная?

Вина за насилие и убийство в Шарлоттсвилле возложена на ультраправых, однако президент США Дональд Трамп крайне неохотно осуждает белых расистов и уже несколько раз сказал, что виноваты "многие стороны", прозрачно намекая на антифашистов.

После тяжелой паузы Трамп все же поддался давлению со всех сторон и в понедельник назвал Ку-клукс-клан, расистов и неонацистов преступниками.

Однако из лагеря консерваторов все громче доносятся упреки и обвинения в адрес антифа, которые устроили контракции в Шарлоттсвилле, переросшие в столкновения.

Ультраправые протестовали против демонтажа статуи генерала Роберта Ли — военачальника конфедератов во время Гражданской войны в США.

Антифашисты собрали альтернативную акцию, но она обернулась трагедией, когда в их толпу врезался автомобиль: одна женщина погибла и два десятка человек получили травмы.

Власти ввели в городе чрезвычайное положение.

Критики утверждают, что средства массовой информации склонны оправдывать "леваков" только потому, что те сражаются со сторонниками теории превосходства белой расы и их преступной идеологией.

Кто такие антифа?

Антифа берут свои истоки в левой идеологии. Участники движения отвергают любые формы расизма и сексизма, большинство из них являются ярыми противниками националистической, антиэмигрантской и антимусульманской политики Трампа.

При этом, как видно из названия, антифа больше заняты борьбой с ультраправыми, чем пропагандой левых идей. В отличие от традиционных социалистов, они не стремятся к власти и не интересуются выборами и законотворчеством.

Антифа — антиправительственное и антикапиталистическое движение, чьи методы больше подошли бы анархистам, чем социалистам.

Они не брезгуют силовыми акциями, не гнушаются беспорядков и даже насилия. Яркие примеры тому: сорванное выступление правого активиста Мило Яннопулоса в Беркли в апреле и беспорядки во время инаугурации Трампа в январе.



Антифа и нацисты — давние враги

Как и их противники из числа ультраправых, антифа являет собой пестрое собрание разрозненных группировок. Наиболее активные базируются в США, Великобритании (Anti-Fascist Action) и Германии (Antifaschistische Aktion).

Движение в Германии возникло в 1932 году с целью дать силовой отпор набирающей популярность Нацистской партии. Оно было запрещено сразу после прихода к власти Гитлера в 1933 году и возродилось в конце 1980-х как ответ на подъем неонацизма после падения Берлинской Стены.

Акции во время избрания президента Трампа стали пробным камнем для движения американских антифа, связанных, в том числе, с Black Lives Matter — организацией против насилия в отношении чернокожего населения, а также с рядом анархистских группировок.

Один из основателей популярного антифашистского сайта It's Going Down Джеймс Андерсон говорит, что избрание Дональда Трампа привело к небывалому всплеску интереса к их ресурсу, чьи показатели выросли с 300 просмотров в день в 2015 году до 10-20 тысяч просмотров ежедневно в последнее время.

После событий в Шарлоттсвилле число подписчиков сайта достигло двух тысяч.

Поскольку избрание Дональда Трампа резко повысило интерес к движению, сейчас уже невозможно определить точное количество активных членов антифа. Также как у крайне правых, их ячейки разрознены и законспирированы, а для общения и координации они используют доски объявлений вроде Reddit и социальные сети.

На антифа примеряют ярлык террористов

В последнее время антифа стали популярной темой на сайтах правого толка и среди экспертов-консерваторов.

"Антифа и белые расисты — это две стороны одной медали, — написал в блоге ведущий Fox News Эрик Эриксон. — Убийство в Шарлоттсвилле произошло по вине одного неонациста, а антифа оставили десятки истекать кровью на улице".

Петиция за признание ячеек антифа террористическими организациями собрала уже 100 тысяч подписей.

Ведущие СМИ пока не уделяют антифа особого внимания, но ситуация может измениться. Тот же Андерсон утверждает, что события в Шарлоттсвилле демонстрируют радикальный сдвиг в отношении к антифа.

"Это поворотный момент для нашего движения. Мы тесно сотрудничаем с Black Lives Matter и местными клерикальными организациями. Мы не хотим, чтобы нас воспринимали как обособленную группировку боевиков. Речь идет об общественном движении, в которое мы стремимся привлечь самых разных людей".