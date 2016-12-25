На борту разбившегося после вылета из Сочи самолета Ту-154 министерства обороны РФ, находилось, по последним данным, 64 артиста ансамбля имени Александрова, пишет Русская служба Би-би-си.

По последним данным, в составе группы артистов на борту был директор и руководитель ансамбля генерал-лейтенант Валерий Халилов.

Всего в состав ансамбля входили 186 артистов: мужской хор, оркестр и танцевальная группа.

По данным Минобороны России, артисты собирались провести новогодний концерт на аэродроме Хмеймим в Сирии. При этом в телеграмме соболезнования от президента Сирии Башара Асада упоминается Алеппо.

"С огромным прискорбием мы получили известие о крушении российского самолета Ту-154, на борту которого находились наши дорогие друзья, которые хотели разделить с нами и жителями Алеппо радость победы и праздников", — цитирует сирийское государственное агентство САНА текс телеграммы Асада.

По словам самих участников ансамбля в Сирии должен был состоятся небольшой сольный концерт продолжительностью около часа. Разбившимся бортом летели хор и солисты ансамбля имени Александрова. Большая часть оркестра и часть балетной труппы осталась в Москве.

"Не полетел оркестр, выступать должны были под минусовую фонограмму", — сказал агентству Интерфакс артист хора ансамбля Сергей Хлопников, который также должен был лететь на этом самолете.

"Я тоже должен был лететь в Сирию, но за несколько дней до того заболела дочка, и я взял больничный по уходу", — сообщил он.

90 лет истории

Ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова — это крупнейший военный художественный коллектив России. Он существует уже почти 90 лет. За это время артисты не раз выступали в зонах боевых действий.

В 2017 году ансамбль имени Александрова должен был отправиться в европейское турне, в частности, дать 10 концертов в Чехии.

В прошлом году гастроли ансамбля в Чехии вызвали бурные дискуссии обществе.

В мае 2014 года ансамбль исполнил песню "Вежливые люди", посвященную действиям российских военных во время аннексии Крыма в 2014 году.

После этого ряд политиков и общественных деятелей в странах Восточной Европы призвали к бойкоту выступлений ансамля.