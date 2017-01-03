Русская поэтесса Анна Ахматова была в 1966 году вторично выдвинута на соискание литературной Нобелевской премии, сообщил сайт "Эха Москвы" со ссылкой на Шведскую академию.

"Анна Ахматова была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году. Об этом свидетельствуют архивные документы, обнародованные сегодня Шведской академией. Списки номинантов держатся в секрете 50 лет", — сообщается в понедельник на сайте радиостанции.

Имя Ахматовой, говорится в сообщении, было предложено славистами Гетеборгского университета в Швеции, однако 5 марта того же года поэтесса скончалась, поэтому Нобелевский комитет прекратил рассмотрение её кандидатуры на премию.

Лауреатом 1966 года в итоге стали израильский писатель Шмуэль Агнон и немецкая поэтесса Нелли Закс.

Кандидатура Ахматовой также рассматривалась годом ранее, но в 1965 году Нобелевскую премию по литературе получил советский писатель Михаил Шолохов, а в 1958 году ее присудили поэту Борису Пастернаку.