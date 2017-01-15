Тунисец Анис Амри, предположительно, совершивший теракт на рождественском базаре в Берлине, постоянно принимал наркотики и занимался их сбытом.

Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на доклад следствия, который рассмотрит в понедельник парламентская комиссия по контролю за деятельностью спецслужб.

По данным издания, Амри употреблял кокаин и экстази. 24-летний мигрант у себя на родине попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с распространением наркотиков.

Следователи не исключают, что Амри мог находиться под воздействием наркотиков во время совершения теракта в Берлине, указала газета. В докладе отмечается, что тунисец прибыл в Берлин за несколько дней до атаки. В последние месяцы до теракта он часто ездил из федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия в Бельгию.

В телефоне предполагаемого террориста следователи нашли лишь два сохраненных номера; кому они принадлежат, пока не сообщается. В рюкзаке Амри полиция обнаружила около тысячи евро.

Теракт в Берлине

Вечером 19 декабря в Берлине тягач с прицепом, которым управлял тунисец, въехал в толпу людей на территории рождественского базара. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Террористу удалось покинуть Германию, он был впоследствии ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими.