Ангелу Меркель во главе правящей партии Германии сменила Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Кто она и чего от нее ждать

Крамп-Карренбауэр — фаворит действующего канцлера и уже бывшего председателя ХДС; таких сомнений не было ни у кого, пусть даже сама Меркель не высказывала ей прямой поддержки. Тем не менее, в феврале 2018 года, в разгар сложнейших переговоров по формированию очередного правительства, Меркель убедила АКК переехать в Берлин и стать генсеком партии. В тот момент та занимала пост премьер-министра самой маленькой и самой западной немецкой земли Саар — на границе с Францией. Ее второй срок начался меньше года назад. После переезда о ней сразу же уверенно заговорили как о вероятном преемнике канцлера, и тогда же за Крамп-Карренбауэр закрепилось прозвище ”мини-Меркель”.

Разговор о преемнике возник из-за того, что нынешний год был, пожалуй, самым тяжелым в политической карьере Меркель. Рекордные полгода она занималась формированием правительства, но даже после этого кабинет несколько раз был на грани раскола, а союзники канцлера терпели поражения на региональных выборах. В итоге, Меркель решила уйти с поста председателя ХДС, изменив своему многолетнему принципу, что руководство партии и правительства должно находиться в одних руках.

Перед выборами партийного лидера вопрос был в том, пойдет ли поддержка Меркель на пользу АКК или только осложнит ей борьбу за голоса. Когда на съезде Меркель закончила речь, ей аплодировали почти десять минут, так что стало ясно — поможет.

Биография АКК не похожа на биографию Меркель. Ее взгляды более консервативны

Меркель выросла в советской ГДР, Крамп-Карренбауэр родилась и всю жизнь прожила на западе Германии. У канцлера нет детей, у ее преемницы в партии их трое. Меркель занялась политикой только перед объединением Германии в возрасте 35 лет, АКК вступила в ХДС, когда ей не было и 20-ти. Зато Меркель впервые возглавила федеральное министерство уже в 36 лет, а Крамп-Карренбаэур лишь ближе к сорока впервые стала министром внутренних дел родного Саара, правда, первой в истории Германии женщиной — главой МВД. Наконец, Меркель — лютеранка и дочь протестантского пастора, а ее преемница — убежденная католичка.

Политическая позиция нового лидера ХДС тоже отличается от взглядов канцлера в сторону большего консерватизма. Так, Крамп-Карренбаэур выступала против двойного гражданства турок, живущих в Германии. Несколько раз она заявляла, что считает брак союзом мужчины и женщины, и против того, чтобы этот статус получали однополые пары. Кроме того, АКК против рекламы абортов. Зато она поддерживает иммиграционную линию Меркель, в том числе политику ”открытых дверей” во время кризиса 2015-2016 года.

Впрочем, за время работы на посту канцлера Меркель не раз показывала способность договариваться с людьми самых разных взглядов. Поэтому, возможно, самое важное для нее в АКК — это не убеждения, а управленческий стиль. Крамп-Карренбаэур возглавила правительство Саара в 2011 году, после долгого, с 1985 по 1998 год, правления Оскара Лафонтена — нынешнего лидера Левой партии. Он запомнился харизмой и, в то же время, авторитарностью. АКК со своей скромностью и деловым стилем — полная противоположность Лафонтена. Но этим она напоминает саму Меркель.

Крамп-Карренбауэр остановила главного соперника Меркель на прошлых выборах и умеет бороться с популистами

Несмотря на репутацию альтер-эго Меркель, Крамп-Карренбауэр показывала себя как вполне самостоятельного политика. В 2011 году она проработала на посту премьера Саара меньше полугода, когда начался конфликт с партнерами по коалиции из партий ”Зеленых” и свободных демократов. Меркель настоятельно советовала ей уладить спор, но АКК предпочла разорвать коалиционное соглашение, объявить о планах союза с социал-демократами и назначить новые выборы. И в итоге победила на них.

Перед выборами в бундестаг 2017 года Меркель опережал бывший председатель Европарламента Мартин Шульц, ставший кандидатом в канцлеры от социал-демократов. Пресса называла феноменальный рост его рейтингов за считанные недели ”эффектом Шульца”.

Первой настоящей проверкой стали именно выборе в Сааре, на которых партия Шульца потерпела тяжелое поражение — вместо того, чтобы вернуться к власти впервые за 15 лет она потеряла еще один процент голосов. По мнению многих немецких экспертов, именно серия поражений социал-демократов на региональных выборах, начавшаяся в Сааре, предопределила конечный итог и очередную победу ХДС на федеральных выборах.

Еще один важный момент: при Крамп-Карренбаэур в Сааре неуклонно снижаются результаты Левой партии. Наряду с ”Альтернативой для Германии” (АдГ) она считается главной немецкой популистской политической силой. АдГ получила на региональных выборах в Сааре чуть больше 6%, на парламентских — около 10%, меньше чем в среднем по Германии. На способность АКК справляться с популистами очень уповают в руководстве христианских демократов.

Говорят, что АКК победила ”Андский пакт” мужчин в ХДС. Но дальше будет сложнее