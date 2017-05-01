Ангела Меркель не стала покрывать голову во время визита в Саудовскую Аравию

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с визитом в Саудовскую Аравию, при этом она, как и некоторые другие европейские женщины-политики, не стала придерживаться дресс-кода исламской страны и покрывать голову платком. Об этом пишет NEWSru.com.

Переговоры с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом в портовом городе Джидда были посвящены вопросам экономического и военного сотрудничества, а также партнерства в борьбе с терроризмом, сообщает DW.

Меркель отметила прогресс в вопросах военного сотрудничества и хорошие перспективы для экономического партнерства обеих стран. При этом, однако, канцлер ФРГ отметила, что Германия не пойдет на уступки в своих жестких установках для экспорта вооружения. Вместо поставок оружия Меркель намерена выполнять заключенное ранее соглашение об обучении саудовских военных в Германии.

Вместе с тем канцлер укорила саудовского короля в недостаточном соблюдении прав человека в этом стране. Она напомнила, что Эр-Рияд применяет смертную казнь, а также о заключении саудовского блогера Раифа Бадави.

Кроме того, Меркель призвала к дипломатическому решению конфликта с Йеменом, где Саудовская Аравия поддерживает войска свергнутого правительства президента Абд-Раббу Мансура Хади против повстанцев-хуситов.

Отметим, на встрече с саудовским королем Меркель появилась без положенного по этикету мусульманских стран головного убора. На это обратили внимание многие СМИ, освещавшие визит канцлера.

Справедливости ради надо отметить, что канцлер Германии не первая из высокопоставленных западных женщин манкирует мусульманские традициями страны. В январе 2016 года на тот момент первая леди США Мишель Обама, участвовавшая в траурных церемониях по поводу смерти короля Саудовской Аравии Абдаллы, также была в брюках и с непокрытой головой. Годом позже государственный секретарь по торговле Испании Мария Луиса Понсела, прибывшая в эту страну в составе испанской делегации, на все деловые встречи являлась без соблюдения дресс-кода.

Среди других игнорировавших правила внешнего вида — министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Тереза Мэй, Хиллари Клинтон, напоминает The Daily Mail.

А вот спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, 16 апреля также встретившаяся с королем Саудовской Аравии в рамках официального визита в Эр-Рияд, была в длинной юбке и покрыла голову платком.

Согласно законам шариата саудовские женщины не должны появляться на людях с незакрытыми частями тела.