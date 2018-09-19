Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили Сирию и Украину

В частности, речь шла о положении в сирийской провинции Идлиб после договоренности РФ и Турции создать там демилитаризованную зону. Канцлер ФРГ приветствовала усилия, направленные на предотвращение эскалации конфликта и защиту мирного населения.

Буферную зону шириной 15-20 км вдоль линии соприкосновения оппозиции и сирийских правительственных войск планируется установить к 15 октября. Ее будут патрулировать турецкие подразделения и российская военная полиция. К 10 октября оттуда должны быть выведены все тяжелые вооружения и боевики, в том числе террористы "Джабхат ан-Нусры".

Кроме того Меркель и Путин подчеркнули важность скорейшего и полного выполнения минских договоренностей, а также обсудили связанные с конфликтом в Донбассе гуманитарные вопросы.