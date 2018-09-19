19.09.2018, 21:55

Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили Сирию и Украину

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Deutsche Welle
EST
Vladimir Putin ja Angela Merkel
Vladimir Putin ja Angela Merkel Foto: MAXIM SHEMETOV, REUTERS

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду, 19 сентября, провела телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Основными темами их диалога, как сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, были обстановка в Сирии и ситуация на востоке Украины.

В частности, речь шла о положении в сирийской провинции Идлиб после договоренности РФ и Турции создать там демилитаризованную зону. Канцлер ФРГ приветствовала усилия, направленные на предотвращение эскалации конфликта и защиту мирного населения.

Буферную зону шириной 15-20 км вдоль линии соприкосновения оппозиции и сирийских правительственных войск планируется установить к 15 октября. Ее будут патрулировать турецкие подразделения и российская военная полиция. К 10 октября оттуда должны быть выведены все тяжелые вооружения и боевики, в том числе террористы "Джабхат ан-Нусры".

Кроме того Меркель и Путин подчеркнули важность скорейшего и полного выполнения минских договоренностей, а также обсудили связанные с конфликтом в Донбассе гуманитарные вопросы.

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