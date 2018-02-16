Андерс Брейвик впервые заявил о раскаянии в убийстве 77 человек

Андерс Брейвик, осужденный за два теракта, в результате которых погибло 77 и пострадало полторы сотни человек, впервые заявил о том, что раскаивается в содеянном, пишет в четверг норвежское издание Verdens Gang.

Брейвик написал письмо начальству тюрьмы, в которой он содержится, утверждает, что оставил националистическую идеологию и сделал бы все, чтобы событий семилетний давности никогда не происходило.

Издание отмечает, что меньше года назад он безуспешно пытался выиграть суд против правительства Норвегии из-за "бесчеловечных условий" его содержания в тюрьме. (В частности Брейвик жаловался на одиночное содержание и холодный кофе).

Судебные психиатры считают, что раскаянию Брейвика доверять не стоит - он надеется таким образом сократить себя срок заключения. Во время суда над собой Брейвик заявлял, что хотел бы убить еще больше людей, а в январе прошлого года рассказывал, что тюрьма сделала его взгляды более радикальными.

В июле 2011 года Брейвик устроил взрыв в правительственном квартале Осло и бойню на норвежском острове Утойя, в результате чего погибли 77 человек. Он не признал себя виновным в терроризме, заявив, что действовал во благо норвежской нации: террорист выступал против мультикультурализма и эмигрантов из мусульманских стран.

В августе 2012 года он был приговорен к 21 году заключения. Срок может быть продлен, если власти сочтут, что он по-прежнему представляет угрозу для общества.