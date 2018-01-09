АНАЛИЗ: Жить без правительства можно. Но есть некоторые минусы

Один из основных принципов современной демократии заключается в том, что народом управляют избранные лидеры. Но к началу 2018 года в двух европейских странах не было избранного правительства, и некоторые задаются вопросом — а нужны ли нам политики?

В Германии, например, всеобщие выборы состоялись в сентябре, но новое правительство до сих пор не сформировано, так как на выборах ни одна из партий не получила убедительного большинства, пишет Доктор Эд Тернер из Астонского университета.

Хотя в воскресенье начались переговоры о создании новой правящей коалиции, на это могут уйти месяцы.

Но что на практике для стабильной страны значит — не иметь правительства?

В Германии все продолжается, как и прежде. Министры продолжают свою работу — они лишь называются теперь исполняющими обязанности министра. Политические склоки на федеральном уровне не затрагивают администрации земель и городов, а именно они отвечают за претворение в жизнь большей части государственной политики.

Германия по-прежнему представлена в Евросоюзе.

Негативные стороны

Но есть и негативная сторона отсутствия нового правительства.

Во-первых, так как парламентарии заняты другими делами и не проводят дебатов по тем или иным предложениям, есть риск того, что могут быть приняты не самые лучшие для страны решения.

Например, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт удивил всех, когда на заседании своих коллег из остальных стран ЕС проголосовал за дальнейшее использование определенного пестицида, который экологи предлагали запретить. Он сделал это вопреки позиции основных партий Германии и не проконсультировавшись с канцлером Ангелой Меркель.

Во-вторых, Германия сейчас просто не может принимать серьезных решений в сфере внутренней или внешней политики.

Например, как отреагирует правительство Германии на амбициозные планы президента Франции Эммануэля Макрона о реформе ЕС?

Этого никто не знает и знать не может, так как в Германии нет полноценного правительства, а есть лишь исполняющие обязанности министры.

Пока в Германии нет правительства, некому проводить и назревшие реформы внутри страны — такие, как уход за престарелыми или стимулирование жилищного строительства.

В-третьих, создавшаяся ситуация означает, что нынешние исполняющие обязанности министров выполняют волю избирателей, выраженную в совсем других условиях на предыдущих выборах 2013 года, а вопросы, волновавшие электорат в 2017 году, так и остаются без ответа.

Это не единственный пример страны без правительства.

В Бельгии в 2010-2011 годах был установлен рекорд длительности периода, когда в стране не было нового правительства: 589 дней фламандские и валлонские политики не могли договориться о том, кто получит какой министерский портфель.

То же самое произошло в Испании в течение первых 10 месяцев 2016 года. Выйти из тупика оказалось возможным лишь после того, как оппозиционная социалистическая партия на практике позволила консервативной партии сформировать правительство меньшинства.

Ничего уникального

Подобные примеры легко найти и за пределами Европы.

В Сомали не было никакого правительства в течение 15 лет в 1990-2000-х годах. За это время в стране воевали друг с другом вооруженные формирования местных кланов, пираты и исламские экстремисты.

Большую часть 2010 года в Ираке также не было правительства, что привело к опасению, что этот вакуум могут занять повстанцы, так как именно в этот момент США сокращали присутствие своих войск в этой стране.

Год назад Северная Ирландия оказалась без правительства, после того как заместитель первого министра Мартин Макгиннес вышел из его состава, захватив с собой свою партию.

Правительство в Северной Ирландии должно состоять из двух партий, одна из которых представляет интересы юнионистов, желающих остаться в составе Соединенного Королевства, а другая — националистов, желающих воссоединения с Ирландией.

Вот уже год эти партии друг другу не доверяют и не в состоянии сформировать новое правительство.

Так как для того чтобы принять любой закон, требуется поддержка обеих сторон, в местном парламенте практически ничего не происходит. Бюджет Северной Ирландии устанавливается в Лондоне, а повседневными вопросами правления занимаются кадровые госслужащие.

Это может показаться удивительным, но отсутствие политического руководства не привело к коллапсу государственных структур и услуг, и жизнь в Северной Ирландии идет своим чередом.

Ситуация в Северной Ирландии по-своему необычна, но вовсе не уникальна.

Например, в случае особо острого кризиса некоторые страны назначают правительство технократов, не представляющих какую-либо партию или коалицию. Так было сделано в Италии между 2011 и 2013 годами, после коллапса правительства Сильвио Берлускони.

Министрами были назначены эксперты, а не политические деятели.

Но по прошествии кризиса министерские портфели вновь получили избранные народом политики.