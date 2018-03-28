АНАЛИЗ: Говорят, что в Кемерово погибли сотни людей, а власти скрывают. Это правда?

Многие люди и в Кемерово, и в других городах России не верят в официальные данные о пожаре в ”Зимней вишне”: они говорят, что жертв гораздо больше, а власти пытаются скрыть сведения об этом. "Медуза" проводит анализ.

Существует несколько официальных подсчетов количества погибших людей — они разнятся, но не на порядки. В МЧС говорят о 64 погибших. В Следственном комитете заявляли об обращении родственников 67 пропавших людей. На сайте администрации Кемерово были опубликованы списки 63 человек, которые погибли или пропали при пожаре. Только 25 тел опознано, среди них 13 детей. Окончательного поименного списка погибших пока нет.

Что говорят власти — все тела на месте пожара уже нашли?

Нет, таких заявлений пока никто не делает. Но глава МЧС Владимир Пучков говорит, что поиски скоро закончат.

Могут ли быть погибшие, о которых никто не сообщил в СК?

Теоретически — да, такое может быть. Но предположить, что были десятки или даже сотни погибших, о которых за три дня не сообщили ни родственники, ни знакомые, довольно сложно. В штабе, созданном родственниками жертв пожара, собрали сведения о 85 пропавших без вести после пожара. Представитель штаба сказал, что данные получили лично, по почте и по СМС. Как проверяли сведения, полученные дистанционно, неизвестно. Возможно, часть людей в этом списке — это те, кого уже учли в официальных данных.

Как МЧС найдет останки, если там пожар был не один день? Ведь некоторые тела могли полностью сгореть?

Останки в любом случае можно будет найти, потому что в пожарах тела не сгорают полностью — некоторые фрагменты в любом случае остаются. Об этом ”Медузе” рассказал судебный эксперт Алексей Решетун. Для того чтобы тело сгорело полностью, нужны условия крематория, где температура выше, чем в пожаре.

Откуда информация про 400 жертв?

Люди ссылаются на разные источники информации. К примеру, очень популярны аудиозаписи, где неназванные люди, якобы работающие в больницах или в МЧС, рассказывают, что жертв гораздо больше. Публикуется много скриншотов переписки, где обсуждаются ”настоящие” цифры. На митинге 27 марта в Кемерово звучала запись, где женщина говорила, что ее муж — водитель КамАЗа и он ей сообщил, что вывозят 350 трупов на грузовиках. Там же звучала аудиозапись неназванной сотрудницы МЧС, которая говорила, что власти скрывают жертвы, чтобы избежать международного расследования. Женщина, которая представилась сотрудницей скорой помощи, но не назвала своего имени, сказала, что в морги привезли 300 тел. В социальных сетях обсуждались сведения о том, что на городском кладбище Кемерово подготовили 200 могил для жертв пожара. Все эти сообщения не получили надежного подтверждения; ни один их источник пока не может быть признан заслуживающим доверия.

По распоряжению местных властей инициативную группу из числа митингующих пустили в морг, чтобы те смогли убедиться, что никто не скрывает количество жертв (правда, жители Кемерово им не поверили; читайте об этом в нашем репортаже). Глава похоронного бюро Кемерово тоже опроверг сведения о сотнях тел. Местные жители и журналисты съездили на городское кладбище и не нашли там 200 подготовленных могил. Кроме того, выяснилось, что еще 25 марта в кемеровские морги звонил пранкер и, представляясь сотрудником МЧС, говорил, что из ”Зимней вишни” привезут больше 300 тел. Возможно, некоторые слухи были вызваны этими звонками.

То есть это все слухи?

Скорее всего, это слухи. Так всегда бывает во время несчастных случаев, терактов и других происшествий: в социальных сетях появляются фейки — старые фотографии выдаются за новые, появляются кадры с камер наблюдения, не имеющие никакого отношения к нынешнему событию, публикуются панические объявления с просьбой о перепосте. В случае с Кемерово такого рода сообщений оказалось особенно много.

Есть несколько дополнительных аргументов в пользу того, что сведения о сотнях жертв не заслуживают доверия.

1. Если есть 350–400 неизвестных жертв, непонятно, где их родственники или знакомые — о них ничего не слышно.

2. В современном мире, где у всех телефоны и доступ к интернету, очень трудно скрыть и куда менее масштабные операции, чем сокрытие такого количества тел. Для сравнения можно вспомнить транспортировку установки ”Бук” из России в Донбасс, которую удалось отследить по видео и фотографиям случайных свидетелей.

3. Журналисты The Village сопоставили показания очевидцев, которые эвакуировались из торгового центра, расположение помещений на четвертом этаже, данные о количестве проданных билетов — и пришли к выводу, что порядок официальных цифр похож на правду.

Если власти не врут, почему все-таки столько сведений о сотнях жертв?

Недоверие жителей Кемерово официальным данным, по всей видимости, связано с тем, что многие люди в России в целом не склонны доверять властям и журналистам. И это не должно удивлять, если вспомнить, сколько раз советские и российские власти скрывали данные о массовой гибели людей. Из недавнего опыта можно вспомнить захват заложников в Беслане (до начала штурма число заложников занижалось: их было больше 1100, но звучали оценки от 120 до 354 человек) или на ”Норд-Осте” (до сих пор неизвестно, какой газ использовался спецназом). Если люди уверены, что им врут, альтернативные сведения распространяются очень быстро.