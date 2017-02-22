Amnesty: в 2016 году мир столкнулся с "политикой демонизации"

Международная правозащитная организация Amnesty International представила ежегодный отчет о ситуации с правами человека в мире. Авторы доклада зафиксировали рост агрессивной политики во всем мире, включая США, где пост президента занял Дональд Трамп.

Сдвиги в глобальной политике, произошедшие в 2016 году, к которым Amnesty International относит избрание президентом США Дональда Трампа, "брексит" в Великобритании и политику в отношении мигрантов с Ближнего Востока, негативно сказались на ситуации с правами человека, говорится в 170-страничном докладе.

Для описания проблемы правозащитники использовали термин, ранее не встречавшийся в их ежегодных докладах, — "политика демонизации".

"2016-й стал годом, когда слишком многие политики стали прибегать к пагубным и сеющим рознь манипуляциям с коллективной идентичностью", — заявил генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти.

По мнению правозащитников, в 2016 году политики во всем мире использовали "язык вражды", и это было сопостовимо с уровнем агрессивной риторики 1930-х годов.

Против Трампа

Предвыборную риторику Дональда Трампа правозащитники назвали отвратительной, дискриминационной, ксенофобской и женоненавистнической. Она воплощает в себе "общемировую тенденцию проведения все более озлобленной и сеющей рознь политики", считают в организации.

"Всего месяц прошел с момента вступления Трампа на свой пост, и мы уже говорим, что проблема беженцев высокомерно, безапелляционно игнорируется, — заявил директор российского представительства Amnesty International Сергей Никитин. — Мы говорим о дискриминации по религиозному признаку в миграционной политике, массированном наступлении на репродуктивные права женщин. Мы говорим о наступлении на земельные права коренных американцев. Всего 30 дней человек на посту, и уже, как видите, такие опасения".

Критике Amnesty International подвергся и предшественник Трампа на посту президента США.

"Барак Обама оставляет после себя наследие, включающее множество прискорбных провалов в деле защиты прав человека: расширение секретной программы ЦРУ по нанесению ударов с беспилотников и развитие колоссального механизма по внедрению массовой слежки, разоблаченного Эдвардом Сноуденом", — говорится в докладе.

От Турции до Британии

Кроме Трампа приверженцами "политики демонизации" Amnesty International назвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Филлипин Родриго Дутерте.

Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй правозащитники припомнили заявление, сделанное в апреле 2016 года еще на посту министра внутренних дел — о том что, Европейская конвенция по правам человека сделала британцев менее защищенными. Заместитель регионального директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев назвал эти слова одним из многочисленных примеров неуважения к правозащитным институтам в 2016 году.

Президент Украины Петр Порошенко заслужил похвалу со стороны Amnesty за проведенный при поддержке властей Киева в июне 2016 года гей-парад. Критика же в адрес Украины связана с боевыми действиями на востоке страны.

"Власти Украины и самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик незаконно задерживали людей, подозреваемых в поддержке другой стороны, в том числе для того, чтобы использовать их в обменах пленными", — сказано в ежегодном отчете.

Критика в адрес Путина

Президент России Владимир Путин в докладе обозначен как политик, продолжавший пользоваться популярностью, но вместе с тем и продолжавший разрушать в стране гражданское общество.

"Вместе с сирийскими властями Россия наносила неизбирательные удары и прямо атаковала мирное население и гражданские объекты в Сирии, включая жилые районы, медицинские учреждения и колонны гуманитарных грузов, что привело к тысячам убитых и раненых среди мирных жителей", — говорится в отчете.

В декабре 2015 года минобороны России раскритиковало аналогичные обвинения из специального доклада Amnesty International. Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что "доказательств в докладе нет, есть лишь допущения".

Ситуация с правами человека в большинстве постсоветских стран не изменилась, но Россия и Азербайджан в 2016 году продолжили путь сокращения личных свобод граждан, утверждают авторы доклада.