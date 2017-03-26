Amnesty International потребовала освободить всех задержанных в Минске

День Воли в этом году как никогда показал порочную сущность режима, пишет "Хартия 97".

Белорусские власти должны немедленно и безоговорочно освободить всех арестованных до и во время мирных протестов и прекратить порочную практику репрессий против демонстрантов, заявила международная правозащитная организация Amnesty International (перевод — ”Радыё Свабода”).

Наблюдатели от Amnesty International стали свидетелями ареста десятков мирных демонстрантов в Минске и видели случаи чрезмерного применения силы со стороны полиции. Они отмечают, что не видели ни одного случая насилия со стороны демонстрантов. Эти аресты последовали после превентивных задержаний лидеров гражданского общества, деятелей оппозиции и десятков правозащитников.

”День Воли показал в этом году больше, чем когда-либо, как мало настоящей свободы есть у народа Беларуси”, — сказал Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии.

”Вместо того, чтобы позволить людям осуществить свое право на мирный протест, белорусские власти вновь обратились к авторитарной тактике: запрету на демонстрации, превентивным задержаниям правозащитников и произвольным арестам демонстрантов. Эти порочные репрессии против свободы слова и мирных собраний должны остановиться и арестованные должны быть немедленно и безоговорочно освобождены”, — подчеркнул Денис Кривошеев.

Напомним, что 25 марта власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.