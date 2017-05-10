Amnesty International осудила запрет советской символики на Украине

Украинское отделение организации Amnesty International осудило задержание демонстрантов с советской символикой во время демонстрации по случаю 9 мая.

Накануне в Днепре произошла драка между участниками "Марша победы" и ветеранами АТО. Конфликт разгорелся из-за использования на шествии советской атрибутики. В результате драки часть людей была задержана.

Директор украинского представительства Amnesty International Оксана Покальчук назвала недопустимыми задержание мирных граждан и запрет советской символики.

"Такие меры не только не освобождают Украину от советского наследия, от драконовских законов и практик советских времен, но, наоборот, сближают с ними нас и нашу страну", — сказала Покальчук.

В Amnesty International считают, что запрет символики, связанной с коммунистической партией и советским прошлым, нарушает право на свободу выражения мнения, а задержание участников мирных акций — это шаг к ограничению свободы слова и собраний со стороны украинских властей.

В организации потребовали освободить всех задержанных демонстрантов и расследовать случаи применения силы на прошедших 9 мая акциях.

Еще 6 мая глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы будут пресекать антиукраинские проявления 9 мая.

"На всех демонстрациях и маршах, запланированных в этот день — подразделения Национальной полиции и Нацгвардии не потерпят ни антиукраинскую символику, ни антиукраинские заявления! Все соответствующие попытки со стороны, жаждущих провокаций сил будут пресечены", — заявил он.

Закон о декоммунизации был принят на Украине в апреле 2015 года. Помимо запрета на использование советской символики документ также содержит предписание о демонтаже памятников коммунистическим деятелям и переименовании названных в их честь населенных пунктов и улиц.