Amnesty International назвала "ударом по свободе в интернете" российский закон о запрете анонимайзеров

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала "большим ударом по свободе в интернете" закон, подписанный накануне президентом РФ Владимиром Путине, о запрете использования средств для обхода блокировок доступа к запрещенным сайтам - анонимайзеров, VPN-сервисов и других способов.

"Технологии, которые помогают интернет-пользователям уклоняться от цензуры и защищать их конфиденциальность, приобрели важнейшее значение для свободы выражения в интернете. Сейчас власти наделили себя полномочиями запрещать использование VPN и других технологий, которые помогают людям свободно получать доступ к информации в сети", — пояснил заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

По его словам, запрет VPN и анонимайзеров станет очередным нападением на онлайн-свободы в России. "Они уже блокируют критически настроенные сайты и на основании туманно написанных антиэкстремистских законов подвергают преследованию пользователей социальных сетей исключительно за публикации в интернете. Запрет VPN — лишь еще один шаг в этой позорной кампании", — добавил Кривошеев.

"Чтобы понять, как будет работать запрет, достаточно взглянуть на Китай, где компания Apple только что приняла решение удалить основные приложения VPN из локальной версии своего App Store. Таким образом, компания помогает китайскому правительству установить цензуру в интернете и ставит под угрозу права бесчисленных пользователей сети", — резюмировал правозащитник.

30 июля Путин подписал закон о запрете использования в России средств для обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам — анонимайзеров, VPN-сервисов и других способов. Анонимайзеры должны будут раскрыть информацию о своих владельцах Роскомнадзору, который приобретает дополнительные полномочия.

Порядок идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа к ним, требования к способам такого ограничения, а также размещаемой информации об ограничении, определяются Роскомнадзором, говорится в законе, который вступит в силу с 1 ноября 2017 года.

Владельцам анонимайзеров законом запрещается предоставлять возможность использования на территории РФ принадлежащих им сетей. В случае неисполнения владельцем анонимайзера обязанностей, предусмотренных законом, Роскомнадзор принимает решение об ограничении доступа к самому сервису. Законопослушных владельцев закон обязывает направить уведомление в Роскомнадзор.

В целях противодействия использованию на территории РФ анонимайзеров Роскомнадзор создает федеральный государственный реестр информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории РФ.