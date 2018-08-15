15.08.2018, 16:20

Американский журнал предсказал ”случайную” ядерную войну

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Gazeta.ru
EST 1
demineerimistehnika esitlus
фото иллюстративноеFoto: Siim Lõvi

Американский журнал National Interest считает, что Россия, США или Китай могут случайно начать ядерную мировую войну.

Как пишет издание, в настоящее время системы наблюдения и разведки используются для отслеживания не только пусков ядерных баллистических ракет, но и неядерных боеголовок. Из-за этого может произойти ошибка, что приведет к ответному ядерному удару.

Также американское СМИ отмечает, что Россия специально запутывает другие страны, размещая свои подводные лодки, несущие баллистические ракеты с ядерными боеголовками, там же, где располагаются подлодки с обычным вооружением.

Для того чтобы избежать катастрофы и не допустить ”случайного” начала ядерной войны, державам следовало бы разделить ядерное и неядерное вооружение, или как вариант — создать специальные спутники, которые смогут отслеживать ядерные боеголовки, пишет журнал.

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