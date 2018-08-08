08.08.2018, 20:30

Американский сенатор передал в Кремль письмо Трампа Путину

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rus.delfi.ee
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Trump ja Putin
Trump ja PutinFoto: CARLOS BARRIA, REUTERS

Американский сенатор Рэнд Пол заявил, что передал в Кремль письмо президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину, пишет Медуза.


Как написал Пол в твиттере, в письме ”подчеркивается важность продолжения сотрудничества в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, а также углубления диалога законодателей и возобновления культурного обмена”.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил ”Интерфаксу”, что письмо Пола ”было получено по дипломатическим каналам”, но в Кремле с его содержанием пока не ознакомились.

Рэнд Пол входил в состав делегации американских законодателей, которая посещала Россию в начале августа.
16 июля Дональд Трамп и Владимир Путин провели в Хельсинки первые прямые переговоры. В ходе встречи Путин, в частности, передал Трампу записку с предложениями о сокращении вооружений, содержание которой опубликовало издание Politico.

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