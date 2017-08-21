Американский ракетный эсминец столкнулся с торговым судном: пропали 10 моряков

Ракетный эсминец Военно-морских сил США "Джон Маккейн" (John S. McCain) столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива у берегов Сингапура, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы седьмого флота американских ВМС. Инцидент произошел в понедельник утром по местному времени, передает NEWSru.com.

Как отмечается, столкновение эсминца с танкером Alnic MC произошло в тот момент, когда корабль в плановом порядке совершал заход в порт Сингапура.

"По предварительным данным, эсминец "Джон Маккейн" получил повреждения части кормы", — уточнили в пресс-службе. В настоящий момент на месте инцидента проводятся поисково-спасательные работы. В операции также принимают участие местные органы власти.

ВМС США сообщает, что 5 моряков получили ранение, еще 10 числятся пропавшими, их судьба выясняется.

ТАСС между тем уточняет, что Alnic MC является либерийским танкером, который используется для перевозки нефти и химической продукции. Его водоизмещение составляет почти 51 тысячу тонн. Информации о пострадавших и о возможных негативных последствиях для окружающей среды пока не поступало.

Напомним, в июне похожий инцидент произошел в Японии в 20 километрах от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. Тогда американский эсминец USS Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнеровозом ACX Crystal. В результате аварии погибли семеро моряков, еще трое получили ранения.

В командовании ВМС США тогда заявили, что к столкновению привело "неадекватное руководство" кораблем со стороны капитана эсминца, его первого помощника и еще одного старшего офицера. Все они были освобождены от исполнения обязанностей, а капитана Брайса Бенсона затем уволили в связи с утратой доверия.