Американский подросток умер от напитков с кофеином

Шестнадцатилетний подросток из американского штата Южная Каролина умер от слишком быстрого употребления нескольких напитков с высоким содержанием кофеина, установила посмертная экспертиза.

Трагедия случилась в апреле во время школьных занятий. Дэвис Крип внезапно потерял сознание и умер.

Как установила посмертная экспертиза, перед смертью подросток выпил латте из "Макдоналдса", большой безалкогольный напиток Mountain Dew и какой-то энергетик. Все три напитка он употребил всего за два часа.

Причиной смерти эксперты назвали "вызванное кофеином кардиальное событие, вероятно, приведшее к аритмии".

У молодого человека раньше не было сердечных заболеваний, и хотя в свои 16 лет Дэвис весил 90 кг, он не состоял на учете как страдающий от ожирения, сказал коронер Гарри Уоттс.

"Это не передозировка кофеина, — сказал Уоттс в беседе с Рейтер. — Дело не в количестве кофеина в организме, а в том, что подросток употребил его за короткий период времени, энергетик же стал последней каплей, вызвавшей сердечную аритмию", — считает коронер.

Вероятно, кофеин не называли бы одной из причин смерти подростка, если бы было известно, какой именно энергетик он выпил перед смертью, говорит Уоттс.

Главный свидетель не смог указать название энергетического напитка, сообщив лишь, что банка была большого объема.

"Мы не выступаем за полный запрет кофеина, — сказал коронер, — но люди должны следить за его потреблением — так же, как в случае с алкоголем или сигаретами".

Американская академия педиатрии предупреждает, что ингредиенты энергетических напитков не тестировались на детях и "никто не может гарантировать им безопасность".

Врачи говорят, что энергетики дают побочные эффекты, в том числе вызывая аритмию и скачки артериального давления.

Одна порция большинства энергетических напитков содержит дозу кофеина, эквивалентную трем чашкам кофе, а также 14 чайных ложек сахара, напоминает Американская академия педиатрии.

Предположительно Дэвис Крип употребил около 470 мг кофеина всего за два часа.

По данным сайта caffeineinformer.com, один латте из "Макдоналдса" содержит 142 мг кофеина, поллитровая бутылка газировки Mountain Dew — 90 мг, а большая банка энергетика — до 240 мг.

Ученые из клиники Мейо в Миннесоте — одного из крупнейших в мире частных медицинских центров — считают безопасной суточной дозой для большинства здоровых взрослых людей 400 мг кофеина.

В 2015 году Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов заявило, что употребление более 400 мг кофеина в сутки может привести к тахикардии, повышению артериального давления, аритмии, тремору, нервозности, бессоннице и паническим атакам.