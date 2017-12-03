Американский генерал обвинил Россию в создании оружия против спутников

В России и Китае разрабатывается оружие, которое можно использовать против спутников. Такое мнение высказал глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен (John Hyten), передает CNN.

Генерал считает, что Россия и Китай создают и испытывают ”оружие для работы в космосе, управляемое с земли; глушащее и лазерное оружие”. По его словам, это делается в открытую и не держится в тайне.

По мнению Хайтена, Москва и Пекин видели, как США успешно использовали спутники во время различных военных операций, в том числе конфликта в Персидском заливе в 1991 году, и хотят лишить Вашингтон такой возможности в будущем. Он отмечает, что данные о запусках ракет по всему миру фиксируются американскими спутниками, а защитить их нелегко.

Хайтен уверен, что таким образом страны хотят ”бросить вызов США и изменить баланс сил в мире”. ”Мы не можем это позволить”, — заявил он.

Генерал активно отстаивает свою точку зрения. Подобные высказывания прозвучали от него еще в начале года. Тогда он утверждал, что применение подобного оружия, может создать большое количество обломков на орбите, которые затруднят доступ космическим аппаратам.