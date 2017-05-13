Американский эксперт прогнозирует новые и более опасные кибератаки в мире

Есть все основания прогнозировать, что за совершенной в пятницу массированной кибератакой по всему миру последуют гораздо более масштабные диверсии. Такое мнение выразил в интервью агентству Associated Press (AP) авторитетный американский эксперт в области компьютерной безопасности Ори Эйсен, который возглавляет профильную фирму Trusona в штате Аризона и занимается информационными технологиями более 15 лет, передает ТАСС.

"То, что произошло, можно назвать детскими шалостями. До действительно серьезных последствий пока еще не дошло", — отметил он.

"Что будет, если этому (кибератаке) подвергнутся 10 атомных электростанций и если выйдет из строя целая электроэнергетическая система? А что произойдет, если это будет плотина или мост?" — задал Эйсен риторические вопросы. Он считает, что пространство интернета заражено самыми разными вирусами, и без кардинальных преобразований "глобальной паутины" кибернападения продолжатся, а их масштаб будет постепенно увеличиваться.

"Сегодня это произошло с 10 тыс. компьютеров. Нет препятствий, мешающих сделать то же самое завтра со 100 млн компьютеров", — добавил специалист.

Ранее хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено по меньшей мере 45 тысяч электронных взломов с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить 600 долларов в криптовалюте Bitcoin (биткоин). Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.