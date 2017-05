Американские спецслужбы ”слили” секретную информацию о теракте в Манчестере

Практически все важные детали о теракте в Манчестере на концерте Арианы Гранде были опубликованы в американских газетах: например, что теракт устроил смертник, его имя, фотографии бомбы и многое другое, пишет "Медуза".

Источник утечек установить достаточно легко: британские спецслужбы регулярно делятся сведениями с американскими, а те, в свою очередь, отдали важную информацию журналистам. Теперь Великобритания отказалась передавать США какие-либо сведения по теракту, а британский премьер Тереза Мэй намерена пожаловаться на спецслужбы президенту США Дональду Трампу.



Отношения британских и американских спецслужб на протяжении многих лет были настолько тесными, что MI5 и ЦРУ можно было объединять в одно ведомство. О взаимоотношениях между спецслужбами подробно было рассказано в секретных документах, которые передал журналистам Эдвард Сноуден. Из них следовало, что обе страны занимались прослушкой, а британцы даже анализировали данные по запросу Агентства национальной безопасности США и делились всеми сведениями с американской спецслужбой.

Тесное взаимодействие наблюдалось и во время крупнейшего за более чем десятилетие теракта в Великобритании — взрыва у ”Манчестер Арены”, в результате которого погибли 22 человека. Практически все, что сейчас известно о теракте, мы узнали не из британских СМИ. Так, о том, что взрыв устроил смертник, сообщила через несколько часов после теракта американская пресса, ссылавшаяся на осведомленные источники. Из американских СМИ также стало известно, что террориста звали Салман Рамадан Абеди. Британские власти установили личность террориста на следующий день после взрыва, но не стали раскрывать эти сведения; ничего не писали — до публикаций в США — и английские газеты.

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд пожаловалась на американские спецслужбы еще 24 мая. Она объяснила, что полиция Великобритании хочет сохранить максимальный контроль за распространением информации о теракте — это связано с повышенной угрозой новых терактов и желанием сохранить в тайне некоторые детали расследования в интересах следствия. Какой именно ущерб могли нанести эти ”сливы”, неизвестно, но, как отметила Радд, полиция хочет контролировать, что из непубличных сведений публикуют газеты, хотя бы ради того, чтобы иметь преимущество перед предполагаемыми сообщниками террориста и не раскрывать, что уже удалось установить следствию.

Сразу после этого The New York Times опубликовала фотографии взрывного устройства манчестерского смертника. Автором материала указан Кристофер Чиверс, многократный лауреат Пулитцеровской премии, один из наиболее известных журналистов The New York Times и автор текста-реконструкции захвата школы в Беслане.

На снимках, как пишет The Guardian, оказались практически все вещественные доказательства, собранные полицией Великобритании, в том числе фотография рюкзака террориста с биркой производителя, кадр с детонатором и другими деталями бомбы. По снимкам можно было сделать вывод, что взрывное устройство было достаточно сложным, изготовлено не из самых дешевых компонентов, а также было снабжено возможностью дистанционного подрыва — что может косвенно подтверждать версию о наличии у Салмана Рамадана Абеди сообщников. Уже известно, что смертник проходил подготовку в Сирии; полиция Великобритании уже задержала нескольких человек по подозрению в причастности к теракту, но не рассказывает о деталях следствия.

Британская полиция после публикации фотографий улик в американской прессе объявила, что больше не будет передавать американским спецслужбам никаких сведений о терактах. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже заявила, что обсудит ситуацию с президентом США Дональдом Трампом в Брюсселе на саммите НАТО, но не факт, что он сможет что-то изменить: у Трампа у самого продолжается конфликт со спецслужбами, которые он не раз обвинял в некомпетентности.

В New York Times уверены, что поступили абсолютно верно, опубликовав снимки. Этот материал, по мнению газеты, полностью соответствует стандартам издания и ничем не отличается от других материалов, которые NYT и другие СМИ по всему миру публикуют о терактах по всему миру — от Бостона до Багдада.

Исполняющий обязанности посла США в Великобритании Лю Люкенс признался, что ситуация сложилась неприятная и недопустимая — и отметил, что в США уже ищут источник утечки информации. Он выразил надежду, что плодотворному сотрудничеству США и Великобритании эти утечки не помешают. Успел отреагировать и Дональд Трамп, он заявил, что утечки его беспокоят, и назвал их угрозой национальной безопасности.