Российские спецслужбы проводят хакерские атаки против властей и граждан США, заявляют Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство национальной безопасности (МНБ) США, опубликовавшие 13-страничный совместный доклад о приписываемых России кибератаках.

"Такая деятельность (взломы компьютерных сетей — прим. ТАСС) российских гражданских и военных разведслужб является частью продолжающихся киберопераций, направленных против американского правительства и граждан", — говорится в докладе.

Осенью Вашингтон обвинил Москву в атаках, целью которых, в частности, стали системы Национального комитета Демократической партии. "Американское правительство может подтвердить, что две группы из российских гражданских и военных разведслужб приняли участие в кибератаке на политическую партию", — заявляют авторы совместного доклада, не уточняя, о какой партии идет речь.

По версии ФБР и МНБ, взлом произошел летом 2015 года и весной 2016 года. Обе атаки, считают американские спецслужбы, оказались успешными, а полученные данные были опубликованы.

Авторы доклада также полагают, что целями двух хакерских групп, которые в Вашингтоне связывают с Москвой, "в прошлом становились правительственные организации, исследовательские центры, университеты и корпорации во всем мире".

Методы хакеров

Доклад включает в себя информацию о компьютерных сетях по всему миру, которые Россия якобы использовала без ведома владельцев, чтобы затруднить отслеживание источника хакерских атак.

"В документе также приводятся данные, которые позволят компаниям и тем, кто стоит на страже электронных сетей, опознать определенные вредоносные программы, которые используют российские спецслужбы", — отметили в Белом доме в связи с публикацией материала. ФБР и МНБ призывают использовать эту информацию для "блокировки российского вредоносного ПО, что заставит спецслужбы РФ вносить изменения в эти программы".

Авторы доклада также рассказывают, как, по их версии, работают в киберпространстве российские спецслужбы. Эта информация, считают в администрации США, поможет выявлять новые схемы или методики хакеров, "а затем обнаружить и сорвать атаку". Американские власти также призвали организации по всему миру воспользоваться предоставленными советами и рекомендациями для предотвращения взлома своих компьютерных сетей.

Атаки и санкции

Американская администрация прямо обвиняет Россию в хакерских атаках. В частности, в Вашингтоне считают Москву причастной к хищению из систем Национального комитета Демократической партии электронной корреспонденции, которая была опубликована в июле на сайте организации WikiLeaks.

В результате администрация Барака Обамы объявила о введении новых санкций против России. Эти меры коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления (ГРУ, официально Главное управление) Генштаба, а также высшего руководства ГРУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и объявили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

При этом в Москве неоднократно отвергали причастность к хакерским атакам. Президент РФ Владимир Путин, говоря о кибератаках, отмечал, что проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне. Комментируя новые санкции, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их проявлением агрессивной внешней политики.