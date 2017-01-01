Три сенатора США, республиканцы Линдси Грэм, Джон Маккейн и представитель демократов Эми Клобушар, заявили в беседе с ”Радио Свобода”, что американские законодатели намерены в начале 2017 года принять новые санкции против России.

Ограничения, по словам Грэма, могут затронуть лично президента Владимира Путина и его ближайшее окружение. О ком, кроме главы российского государства, идет речь, сенатор не уточнил. ”Думаю, что единственный способ заставить Россию измениться — заставить российскую экономику при Путине заплатить высокую цену”, — добавил он.

Маккейн в свою очередь предупредил, что Соединенные Штаты способны сделать санкции значительно более жесткими. Законодатель выразил уверенность, что Конгресс одобрит новые меры, однако отметил, что не знает, подпишет ли соответствующий документ Дональд Трамп, который вступит в должность президента США 20 января.