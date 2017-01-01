Ограничения, по словам Грэма, могут затронуть лично президента Владимира Путина и его ближайшее окружение. О ком, кроме главы российского государства, идет речь, сенатор не уточнил. ”Думаю, что единственный способ заставить Россию измениться — заставить российскую экономику при Путине заплатить высокую цену”, — добавил он.
Маккейн в свою очередь предупредил, что Соединенные Штаты способны сделать санкции значительно более жесткими. Законодатель выразил уверенность, что Конгресс одобрит новые меры, однако отметил, что не знает, подпишет ли соответствующий документ Дональд Трамп, который вступит в должность президента США 20 января.