03.08.2018, 08:49

Американские сенаторы предложили "самые жесткие" санкции против России

 (14)
bbcrussian.com
EST
USA lipp
USA lippFoto: Desmond Boylan, AP

Группа американских сенаторов от обеих партий представила законопроект, предусматривающий введение санкций против российских политиков, олигархов и других людей "прямо или косвенно осуществляющих противоправные действия в интересах Владимира Путина".

Поименно эти люди не называются.

Законопроект, предложенный демократами Бобом Менендесом, Бобом Кардином и Джин Шахин и республиканцами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Кори Гарднером, получил название "Акт о защите безопасности США от агрессии Кремля"

Сенатор Линдси Грэм называет предложенный проект самым жестким из когда-либо примененных наборов санкционных и иных мер.

Как пояснил сенатор Менендес, эти меры должны заставить Владимира Путина понять, что США больше не будут мириться с его поведением.

овый законопроект предусматривает разные меры — от продления ограничений на импорт Россией урана до исследования личного состояния Владимира Путина.

Предусмотрены и персональные санкции, которые будут направлены на политиков, олигархов, членов семей и других людей, которые осуществляют противоправные и вредоносные действия, прямо или косвенно в интересах Владимира Путина.

Предусматриваемые законопроектом меры можно разделить на несколько групп.

Поддержка НАТО

В документе содержится "сильное заявление в поддержку НАТО" и норма, в соответствии с которой для того, чтобы США вышли из НАТО, необходимо будет, чтобы за это проголосовали две трети американских сенаторов.

Также в нем есть нормы, предусматривающие передачу дополнительного военного оборудования странам НАТО, с тем чтобы уменьшить зависимость некоторых из них от российского оружия и техники.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы не раз выступал с критикой НАТО. Американский лидер регулярно попрекает европейских союзников за то, что те тратят на оборону в процентах своего ВВП несравнимо меньше США и таким образом обеспечивают свою безопасность за счет Америки. На этом фоне Трамп грозил, что США могут выйти из НАТО.

На прошедшем 12 июля саммите альянса от Трампа ожидали сильных заявлений, однако по его окончании Трамп сказал только, что партнеры США согласились выделять более 2% ВВП на нужды обороны.

Киберзащита

Законопроект предлагает создать в рамках Госдепартамента управление по киберпространству и цифровой экономике, которое будет заниматься международными вопросами, касающимися международной кибербезопасности, доступа в интернет и свободы интернета, киберпреступности и ответами на кибератаки.

Попытки повлиять на выборы в США предлагается сделать основанием для дальнейшего отказа во въезде в страну.

Кроме того, в пакет входят два законопроекта о предотвращении возможного вмешательства в выборы США с помощью кибератак.

Первый — "Международный акт о предотвращении киберпреступности" — должен дать прокурорам возможность прекращать работу ботнетов и другой цифровой инфраструктуры, которая может быть использована для широкого спектра противозаконных действий. Для преступников, осуществляющих кибератаки против электространций, больниц и выборных систем, предлагается ввести новую уголовную статью, продажу ботнетов предлагают запретить.

Второй акт — "О защите целостности систем голосования" — в случае принятия пакета позволит министерству юстиции предъявлять обвинения, тем, кто пытается взломать федеральную избирательную систему.

В США продолжается расследование предполагательного вмешательства России в президентские выборы 2016 года, по итогам которых пост главы государства занял Дональд Трамп.

13 июля, накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, министерство юстиции США обвинило 12 сотрудников Главного разведывательного управления России во взломе серверов Национального демократического комитета, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, избирательного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон, а также обнародовании информации, полученной от хакеров.

Россияне, согласно документам следствия, обвиняются по 11 пунктам, среди которых криминальный сговор, целью которого было совершение преступления в США с помощью кибероперации, которая была проведена ГРУ и включала в себя срежисированную публикацию украденных документов. Целью этого было вмешательство в американские выборы 2016 года.

Министерство финансов США регулярно расширяет санкции против российских чиновников и бизнесменов. В марте этого года был опубликован новый санкционный список, куда вошли бизнесмен Евгений Пригожин и еще 18 человек, а также три компании, в том числе "Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей".

Экономические санкции

Законопроект предлагает применять санкции ко всем транзакциям, имеющием отношение к инвестициям в российские энергетические проекты или в суверенный госдолг России. В пояснении к законопроекту не указано, будет ли эта норма касаться только американских компаний, или компаний во всех странах мира.

В прошлом году палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов приняла законопроект, позволяющий американским властям вводить новые санкции против инвесторов из любой страны за участие в сооружении российских экспортных трубопроводов, отмечает сенатор Менендес в комментарии к документу.

"К сожалению, администрация не полностью соблюдала этот закон", — сетует сенатор. Примеров неприменения прописанных в прошлогоднем законе санкций он не приводит.

По информации агентства Рейтер, сегодня около 30% облигаций федерального займа России владеют иностранцы.

Спонсирование терроризма

Если законопроект будет принят, национальное собрание США потребует от госдепартамента провести оценку того, соответствует ли Россия критериям списка стран-пособников международного терроризма.

В этот список включаются страны, которые согласно официальной позиции государственного департамента США, оказывают поддержку актам международного терроризма. Сегодня в него входят Иран, Судан, Сирия и КНДР.

Внести в этот список Россию ранее требовал один из авторов нынешнего законопроекта Кори Гарднер в связи с военными действиями на востоке Украины и вмешательством России в сирийскую войну.

Другие меры

Среди других ограничительных мер в документе названы:

Подготовка отчета о личном состоянии и активах Владимира Путина.
Продление ограничений на импорт Россией урана.
Создание Центра по противодействию гибридным угрозам.
Запрет американским компаниям на участие в ряде нефтедобывающих проектов в России.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


После публикаций Delfi объявившим голодовку российским морякам начали выплачивать задолженности по зарплатам

03.08.2018
На прошлой неделе в Таллинне доведенные до отчаяния российские моряки компании Palmali объявили голодовку. Два экипажа судов Masali и Bozdag семь месяцев не получали зарплату. По словам моряков, благодаря публикациям в Delfi, им выплатили зарплату.
Подробнее

"По мне проехался каток налоговой". Женщина на деньги своей фирмы отремонтировала дом и оказалась должна большую сумму

03.08.2018
Более десяти лет Татьяна владела маленькой фирмой по предоставлению транспортно-экспедиторских услуг. Оборот составлял около четверти миллиона евро. Нераспределенной прибыли к 2014 году было более 140 000 евро, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее


ФОТО: В Рапламаа мужчина угрожал прыгнуть в воду, на место выехали спасатели и полицейские

03.08.2018
Вчера, 2 августа, спасатели получили вызов к озеру Ряэгу в Рапламаа. 36-летний мужчина угрожал прыгнуть в вводу, тем самым, по всей видимости, подвергая жизнь опасности.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Американские сенаторы предложили "самые жесткие" санкции против России

03.08.2018
Группа американских сенаторов от обеих партий представила законопроект, предусматривающий введение санкций против российских политиков, олигархов и других людей "прямо или косвенно осуществляющих противоправные действия в интересах Владимира Путина".
Подробнее

Врачи не догадались проверить женщину на ВИЧ. Комиссия обвинила во всем пациентку, но позже все же отозвала решение

02.08.2018
Две недели назад экспертная комиссия по надзору за качеством услуг в сфере здравоохранения вынесла решение по делу, в котором врачи в течение двух лет не могли диагностировать у женщины ВИЧ, в то время как она неоднократно обращалась в разные медучреждения в связи с различными проблемами, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106082002
140,40 €
84,24 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106861001
182,70 €
109,62 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Vienne
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
169,15 €
-25% Käekell LACO Bell-X-1 861907
540,- €
405,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Спасательный департамент: рейды в места отдыха пройдут и в предстоящие выходные

03.08.2018
В предстоящие выходные Спасательный департамент в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны будет пристально следить за безопасным поведением людей у водоемов и на природе. Спасатели проверят популярные места для отдыха, купания и разведения костра, которые входят в группу риска с точки зрения пожарной и водной безопасности. С разъяснительной и превентивной работой спасателям помогают Инспекция окружающей среды и Центр управления государственными лесами, говорится в пресс-релизе.
Подробнее

КАРТА: Ironman в Таллинне: какие улицы будут закрыты для автомобильного движения и в какое время

02.08.2018
4 августа в Таллинне впервые пройдут соревнования по триатлону Ironman. Во время соревнований в субботу и воскресенье некоторые дороги в центре города, Пыхья-Таллинне и Хааберсти будут полностью или частично закрыты.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Курортному Нарва-Йыэсуу очень давно нужна заправка, и ее обещают построить вместе с административно-торговым центром

02.08.2018
Для того, чтобы заправить свой автомобиль топливом жителям Нарва-Йыэсуу и гостям курортного городка приходится ехать либо 15 километров к нарвским заправкам, либо в Силламяэ — а это уже около 20 километров. Те, кто не знает об этом обстоятельстве, а это туристы, конечно, оказываются в очень сложной ситуации. Между тем, в ближайшее время планируется строительство заправки и не только ее.
Подробнее