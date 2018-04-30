Американские противотанковые ракеты Javelin переданы армии Украины

Государственный департамент США подтвердил Русской службе Би-би-си доставку американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на Украину.

Украинцы давно проявляли особый интерес к американским противотанковым комплексам "Джавелин" благодаря их высокой эффективности, однако до сих пор о поставках не сообщалось.

Представитель дипломатического ведомства коротко ответила на запрос, отметив в письме: "Мы их доставили".

В начале марта 2018 года Государственный департамент дал принципиальное согласие на отправку в Украину противотанковых систем и блоков прицельно-пускового оборудования, стоимостью в 47 миллионов долларов. Речь шла о 37 пусковых блоках и 210 выстрелах к ним.

Производитель систем — компания Raytheon/Lockheed Martin, говорится на сайте агентства Пентагона, которое отвечает за сотрудничество в сфере обороны.

В свою очередь, именно оно и предоставило в конгресс США соответствующее предложение.

Президент США Дональд Трамп разрешил поставки летального оружия на Украину в декабре 2017 года: сделка включала в себя снайперские системы, боеприпасы, запчасти общей стоимостью 41,5 млн долларов.

Конгресс разрешил подобные продажи в 2014 году, благодаря "Акту поддержки свободы в Украине", однако администрация Барака Обамы ими так и не воспользовалась.

О возможности того, что США могут поставить Украине летальное оружие, включая противотанковые комплексы, открыто заговорили в июле прошлого года.

Тогда специальный представитель госдепартамента США по разрешению конфликта на Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность поставок "оборонительного оружия" украинской армии — включая такое, которое позволит Украине защищаться и, например, выводить из строя танки, сказал он,

Возможность поставок комплексов Javelin и последствия таких поставок широко обсуждались в украинской и российской прессе, так и в экспертном сообществе. Часть экспертов соглашались в том, что появление этих комплексов кардинально изменит ситуацию на линии противостояния в Донбассе, другие же аналитики ограничивались достаточно осторожными прогнозами.

Так, например, эксперт в области бронетехники Андрей Тарасенко тогда заявил, что эффективность Javelin зависит от степени подготовки военнослужащих.

В конфликте на востоке Украины бронетехника, включая танки, играет решающую роль, и появление у одной стороны такого эффективного противотанкового средства не может не изменить ситуации и тактики ведения боя.

Противоракетный комплекс Javelin принят на вооружение армии США в 1996 году. Стоимость одного комплекса в комплекте с 6 ракетами составляет 1,3 млн долларов (2017).