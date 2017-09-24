Американские бомбардировщики пролетели вдоль берегов КНДР

Американские бомбардировщики пролетели вблизи восточного побережья Северной Кореи для демонстрации военных вариантов противодействия любой угрозе, заявил Пентагон.

В Пентагоне особо отметили, что самолеты углубились на север от демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи, дальше, чем когда-либо с начала XXI века.

Пхеньян в последние месяцы заметно ускорил разработки ядерного оружия и баллистических ракет, а администрация Трампа предупредила, что нападение на США или их союзников приведет к полному уничтожению северокорейского режима.

Пентагон в своем заявлении подчеркнул, что полеты бомбардировщиков призваны продемонстрировать серьезность, с которой США относятся к "безответственному" поведению Северной Кореи, и назвал ее программы создания новых вооружений опасной угрозой.

"Этот полет стал демонстрацией решимости США и четким сигналом, что президент располагает множеством военных вариантов противодействия любой угрозе. Мы готовы применить полный спектр военных возможностей для защиты территории США и наших союзников", — говорится в заявлении Пентагона.

Рост напряженности сопровождается обострением риторики лидеров двух стран.

Во вторник, выступая в Генеральной Ассамблее ООН, Дональд Трамп назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына "человеком-ракетой" с самоубийственной миссией.

В ответ в пятницу Ким выступил с телеобращением, в котором осыпал американского президента множеством оскорблений, в том числе назвал его "сумасшедшим старичком".

Ранее в субботу на территории Северной Кореи геологические службы зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,4, в котором многие заподозрили последствие нового ядерного испытания.

Однако мониторинг других признаков ядерного взрыва склоняет к выводу, что толчок имел естественное происхождение.