Американка Саммер Зервос, обвинявшая избранного президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, подала на него в суд иск о клевете, сообщает газета The Washington Post.

В октябре прошлого года 41-летняя бывшая участница реалити-шоу Трампа "Кандидат" публично заявила о сексуальных домогательствах со стороны Трампа в 2007 году в номере отеля Beverly Hills Hotel в Лос-Анджелесе. Миллиардер отверг все обвинения.

Адвокат американки Глория Оллред потребовала опровержения. Так как его не последовало, юрист заявила, что "время вышло", сообщает USA Today. Как пояснила адвокат, если Трамп откажется от своих заявлений, то дело будет прекращено.

В иске Зервос утверждает, что Дональд Трамп нанес вред ее репутации тем, что отрицает выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах, называя ее и других женщин, выступивших с такими же заявлениями, лгуньями. Женщина требует обязать Трампа отказаться от дискредитирующих заявлений и принести извинения.

Зервос была одной из нескольких женщин, которые прошлой осенью обвинили Трампа в сексуальных домогательствах. Миллиардер все обвинения отверг, назвав их ложью. Он пообещал подать в суд на всех женщин, обвинивших его в домогательствах.

В интервью телеканалу Fox News незадолго до выборов Трамп заявил, что не собирается извиняться перед женщинами за то, чего никогда не совершал. Во время выступления в городе Гринсборо (штат Северная Каролина) он предположил, что женщины, выступающие с такими обвинениями против него, делают это ради минутной славы или ради денег.

Примечательно, что иск подан всего за три дня до инаугурации Трампа, которая состоится 20 января. На вопрос журналистов, почему Зервос решила действовать именно сейчас, Глория Оллред ответила, что надо много мужества, чтобы предъявить претензии "самому могущественному человеку на планете".