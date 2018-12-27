Американец О'Брэди первым в одиночку без помощи извне пересёк Антарктиду

Путь длиной в 1500 километров занял у него 54 дня. За собой он тащил сани с продуктами и снаряжением общим весом около 170 килограммов, сообщает Радио Свобода.

Люди и раньше пересекали Антарктиду в одиночку, однако при этом пользовались помощью извне — в частности, оставленными загодя продуктовыми складами — или же механическими средствами. 33-летний уроженец Портленда (штат Орегон) полагался только на собственные силы. С О'Брэди соревновался за первенство британец Льюис Радд, его путешествие пока не закончено.

Родные и друзья могли следить за путешествием О'Брэди по его инстаграму, где он публиковал свои фото и впечатления. "Я сделал это!" — написал путешественник, добравшись до финиша.