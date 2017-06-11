11.06.2017, 11:46

Американцы вышли на демонстрации против законов шариата

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Lenta.ru
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Американцы вышли на демонстрации против законов шариата
Foto: DAVID RYDER, REUTERS

В ряде американских городов состоялись демонстрации против распространения законов шариата на территории США. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Как сообщает Associated Press подобные демонстрации прошли в более чем 20 городах, включая Сиэтл, Нью-Йорк, Чикаго и Сан-Бернандино (Калифорния).

Агентство также указывает, что имели место контр-протесты. По центру Сиэтла прошли демонстранты, державшие большой плакат ”Сиэтл на стороне наших мусульманских соседей”. В результате вспыхнувшей стычки между участниками двух акций три человека были задержаны.

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