Тема усыновления, "закон Димы Яковлева", может стать предметом дипломатического торга России и США в попытках наладить двусторонние отношениях. Днем 18 января спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закон, запрещающий американским семьям усыновлять детей из России, может быть отменен.

В заявлении Матвиенко подчеркивается именно "готовность к диалогу" с новой администрацией Белого дома, а реакция на решение Европейский суд по правам человека, признавшего непарвомерность "закона Димы Яковлева", считывается в последнюю очередь.

"Мы готовы к диалогу с властями США и по этому закону. Если США дадут гарантии того, что здоровье наших детей, жизнь, права наших детей будут гарантированы в США, если они будут понимать, что необходимо сотрудничество с дипломатическими представителями, представителями власти РФ по контролю за тем, как живут наши дети, будет диалог, будет постоянно даваться информация, то все можно вернуть "на круги своя". Это не самоцель — держать этот закон", — подчеркнула она (цитата по "Интерфакс").

С тех пор, как в России был введен запрет на усыновление американцами российских сирот, со стороны США не поступало никаких предложений по изменению ситуации, сказала Матвиенко. "За эти три года не было ни одной попытки со стороны властей США начать диалог с Россией по вопросу усыновления российских детей в США, не было сделано ни одного шага попытаться скорректировать то соглашение, которое было, и найти пути решения этой проблемы", — подчеркнула глава Совета Федерации.

По поводу решения ЕСПЧ руководитель верхней палаты парламента заявила, что постановление суда в Страсбурге по "закону Димы Яковлева" имеет отдаленное отношение к праву. "Это решение далеко от права, в том числе международного права, потому что США не являются частью Европейской конвенции, они подписали Конвенцию ООН о защите детей, но ее так и не ратифицировали", — сказала Матвиенко.

Москалькова против Матвиенко

Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в отличие от Матвиенко назвала "очень взвешенным" решение ЕСПЧ о признании неправомерным запрета усыновления российских детей гражданами США. В сообщении, посвященном итогам встречи с председателем ЕСПЧ Гвидо Раймонди, она отметила, что "отдельно с участием судьи от России в ЕСПЧ Д. И. Дедовым обсудили сегодняшнее очень взвешенное решение ЕСПЧ по делу о "законе Димы Яковлева".

Таким образом, в своем мнении Москалькова близка к мнению главы Совета по правам человека при президенте РФ Михаила Федотова, который накануне положительно оценил решение ЕСПЧ. "Мы поддерживаем решение ЕСПЧ. Я думаю, что сейчас как раз будет возможность, если американская сторона проявит добрую волю, значительно улучшить отношения между нашими странами. И в рамках такого улучшения могли бы быть пересмотрены законодательные акты — и американские, и российские", — заявил он.

МИД РФ: основания для корректировки "закона Димы Яковлева" нет

Между тем в Министерстве иностранных дел РФ, напротив, заявили об отсутствии оснований для корректировки или отмены закона о запрете на усыновление российских детей американцами. Таким образом вердикт международного суда прокомментировал уполномоченный внешнеполитического ведомства по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

Напомним, 17 января Европейский суд по правам человека признал неправомерным действующий в РФ "закон Димы Яковлева", который запрещает американским семьям усыновлять детей из России. Страсбургский суд вынес решения по 16 жалобам граждан США, которые в 2010-2012 годах собирали документы для усыновления детей из России, но не успели взять ребенка в семью из-за принятия скандального закона.

В большинстве случаев к моменту вступления документа в силу, то есть к 1 января 2013 года, авторы жалоб уже имели разрешение на усыновление от российских властей. В соответствии с решением суда Россия теперь обязана выплатить несостоявшимся родителям компенсации в размере трех тысяч евро каждому, а также возместить издержки заявителей в размере по 600 долларов.

В конце 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий признавать неисполнимыми решения ЕСПЧ в отношении России, если они противоречат Конституции РФ.

"Закон Димы Яковлева" был принят в декабре 2012 года

"Закон Димы Яковлева" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 28 декабря 2012 года и вступил в силу с 1 января 2013-го. Принимавшийся как ответ на американский "акт Магнитского", он предусматривает запрет на усыновление российских детей-сирот гражданами США.

Закон был назван по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке. Американский суд приемного отца оправдал.

Закон вызвал широкий общественный резонанс. Его критиковали как представители общественности, которые указывали, что российские сироты с тяжелыми заболеваниями лишаются единственного шанса на достойную жизнь, так и высокопоставленные чиновники. Против него выступали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер по социальной политике Ольга Голодец, теперь уже экс-министр образования Дмитрий Ливанов и еще ряд членов кабинета Дмитрия Медведева, президентский Совет по правам человека, детский фонд ООН и многие другие.