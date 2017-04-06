Америка простилась с Евгением Евтушенко, который прожил в США 25 лет

Вечер памяти Евгения Евтушенко прошел в городе Талса (штат Оклахома), где поэт жил и работал на протяжении последней четверти века. Как рассказал в среду ТАСС друг семьи покойного Михаил Моргулис, проститься с Евтушенко в Центре культуры "Лортон" при Университете Талсы, в котором преподавал поэт, "собрались сотни и сотни людей, в основном американцы — интеллигенция, профессура, студенты".

Вечер открыл вице-президент, ректор университета Роджер Блейс. По его словам, Евтушенко был одним из самых "выдающихся профессоров вуза, который своими лекциями и выступлениями передавал дух России". В свою очередь, бывший президент университета Роберт Дональдсон, который и пригласил российского поэта преподавать в Талсе, рассказал, что Евтушенко был очень "веселым человеком, с хорошим чувством юмора, который любил шутить" и по достоинству ценил эти же качества в других.

Слово также взял генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров, который, выразив слова соболезнования супруге и сыновьям Евгения Евтушенко, подчеркнул, что для России "этот великий человек великого таланта будет жить всегда". Во время вечера сыновья покойного — Александр и Евгений — читали со сцены стихи отца на русском и английском языках, среди которых любимые многими "Со мною вот что происходит" и "Будет Россия, буду и я".

Среди выступающих был и Михаил Моргулис, почетный консул Белоруссии в США, который рассказал собравшимся, что после известия о кончине Евтушенко "люди по всей России вспоминают и повторяют вновь и вновь его стихи, и Женя стал им еще ближе". "Люди увидели его масштаб, уровень гениальности, его разносторонность, — отметил Моргулис. — Это был человек мира и любви, который старался соединить миром и любовью две страны, всех людей". "Шекспир писал для Англии, а написал для всего мира, Евтушенко писал для России, а написал также для всего мира", — подчеркнул он.

Проститься с поэтом в этот вечер приехали и многочисленные русскоязычные американцы из разных штатов — Флориды, Техаса, Канзаса, Миссури и других. "Здесь собрались люди, представляющие всю Америку, а также многие знакомые Жени из других стран", — сказал Михаил Моргулис.

Новое поколение России

Американцы часто говорят о поэте как о советском диссиденте, а среди его творчества особо выделяют поэму "Бабий яр". В апреле 1962 года журнал Time поместил его фотографию на свою обложку, снабдив ее надписью "Новое поколение России". В последние десятилетия Евтушенко приобрел в Америке славу влиятельного правозащитника.

Что касается его выступлений со сцены, то, как подчеркивают американские СМИ, это были, скорее, целые представления. "Я не зачитываю текст как какой-то скучный престарелый священник, бубнящий по книге, — говорил сам Евтушенко в интервью Tulsa World. — Стоя перед слушателями, я сам рождаю музыку и играю ее на невидимой клавиатуре".

Евтушенко заключил контракт с Университетом Талсы на преподавание русской литературы и основ европейского кинематографического искусства в 1991 году, после чего с семьей уехал жить в США. Работать в вузе он начал с 1992 года, а в 1993 году получил звание доктора искусств; в последние годы поэт преподавал в Колледже искусства и науки по англоязычному курсу "Шедевры русской литературы". Евгений Евтушенко скончался 1 апреля на 85-м году жизни в больнице Талсы, где он проходил лечение в связи с онкологическим заболеванием. Похоронен поэт, согласно его последней воле, будет в писательском поселке Переделкино.