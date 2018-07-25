25.07.2018, 11:00

Америка бросила Европу: это экономический развод

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Gazeta.ru
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Dollarid ja eurod
Dollarid ja eurodFoto: Scanpix, AFP

Приток прямых иностранных инвестиций в ЕС сократился по итогам прошлого года почти в десять раз. Больше всего средств вывели американские инвесторы. Бизнес ЕС также сократил свои вложения в США. В этом году ситуация не улучшится из-за начавшейся торговой войны. Ближайшие переговоры по пошлинам между Вашингтоном и Брюсселем пройдут 25 июля. Дональд Трамп предложил Европе отменить все торговые барьеры.

Как показывает финансовая статистика, бизнес ЕС и США уже в прошлом году негативно оценивал перспективы двустороннего сотрудничества. Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ЕС, по данным Eurostat, сократился в прошлом году почти в десять раз до €39 млрд. Годом ранее приток составил €370 млрд.

Почти все это сокращение прямых иностранных инвестиций, направленных в ЕС, пришлось на американских инвесторов.

”Предварительные оценки показывают, что американские фирмы вывели почти €274 млрд чистого капитала ПИИ с рынка ЕС”, — отмечает статистическая служба Евросоюза. В свою очередь европейские инвесторы забрали из Америки €67 млрд.

Евросоюз не только потерял инвестиции, но и сократил в два раза свои расходы на ПИИ. Статистики зафиксировали снижение инвестпотока из Старого Света с €250 млрд (в 2016 году) до €120 млрд в 2017 году.

Главным партнером ЕС в прошлом году стала Швейцария. Она нарастила вложения в ЕС €72 млрд до €90 млрд. Инвесторы из Евросоюза ответили скачком инвестиций с €1,2 млрд до €61 млрд. То есть, те деньги, которые не получили США, ушли в Швейцарию.

Стоит также отметить, что по данным Eurostat, инвесторы из ЕС в прошлом году вывели €7,4 млрд с российского рынка. В 2016 году также наблюдался отток европейских ПИИ из России, но был он гораздо скромнее, составив €430 млн. Российские инвесторы ответили в 2017 году тем же, изъяв из ЕС €413 млн. Годом ранее они вложили в европейскую экономику €2,2 млрд.

ТОП

В этом году ситуация вряд ли существенно изменится. Торгово-экономические отношения между ЕС и Россией находятся под давлением санкций, а ”двусторонка” с США у европейцев выходит просто катастрофической. Если в прошлом году призрак торговой войны только маячил на горизонте, то в сейчас ”боевые действия” в самом разгаре. И речь идет уже не просто о сокращении взаимных инвестиций, а о проблемах для мировой экономики.

”Большая двадцатка” и Международный валютный фонд (МВФ) считают, что торговые войны, развязанные США, несут угрозу глобальной экономической стабильности.

В итоговом коммюнике заседания министров финансов и глав центральных банков G20, которое завершилось на днях в Буэнос-Айресе, говорится, что рисками в среднесрочной и долгосрочной перспективе являются растущая финансовая уязвимость, усиление в торговле и геополитике, а также глобальные дисбалансы (включая неравенство и слабый структурный рост в развитых странах).

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард предупредила о том, что установление новых торговых пошлин американским руководством может привести к спаду мирового ВВП на 0,5%, передает Reuters.

”В случае наиболее плохого сценария снижение глобального ВВП составит 0,5%”, — сказала Кристин Лагард, выступая перед членами ”финансовой двадцатки”.

Уже введенные США пошлины на сталь и алюминий в 10% и 25% соответственно, а также ответные меры США, Китая, РФ и других стран, дадут негативный эффект в 0,1% ВВП, подсчитали в фонде.

”Все в ”группе двадцати” понимают, что торговая война — реальность и здесь есть риск для мирового роста”, — подчеркнул в свою очередь министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр. Он также призвал США ”вернуться к здравому смыслу и уважать как глобальные правила, так и своих союзников”.

Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что готов ввести новые пошлины против европейского экспорта (в частности, в отношении автомобилей из ЕС) и китайцев, если они не пойдут на уступки США и будут вводить ответные ограничительные меры.

”Евросоюз занимает очень жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам. Они приедут ко мне в среду, и мы посмотрим, сможем ли мы урегулировать это. В противном случае нам придется что-то делать с миллионами их автомобилей, которые они посылают сюда каждый год. Но, может быть, мы что-нибудь придумаем”, — заявил президент США в понедельник (цитата по ТАСС).

Делегация ЕС во главе с Жаном-Клодом Юнкером прибудет на переговоры в Вашингтон в среду, 25 июля. Состоится ли прорыв в двусторонних отношениях, неизвестно. Ранее попытки канцлера ФРГ Ангелы Меркель путем личной встречи изменить позицию Трампа по пошлинам не увенчалась успехом.

Накануне визита европейцев Трамп через твиттер предложил им отказаться от всех пошлин и субсидий. С подобной инициативой он уже выступал ранее в ходе саммита ”большой семерки”.

”Европейский Союз приезжает завтра в Вашингтон, чтобы договориться о сделке по торговле. У меня есть для них идея. И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, а они — нет!” — написал Трамп.

В отношении КНР американский президент заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на весь объем китайского экспорта в США (около $500 млрд). В интервью телеканалу CNBC он подчеркнул, что не хочет пугать Китай такими заявлениями, а хочет заставить его делать ”правильные вещи”, добавив, что ”Китай нас обдирает на протяжении многих лет”.

ЕС и Китай прорабатывают ответ на потенциальное расширение пошлин со стороны США, сообщали официальные представители Пекина и Брюсселя.

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