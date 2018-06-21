21.06.2018, 17:37

Алжир отключает интернет на время экзаменов в школах


bbcrussian.com
EST
Алжир отключает интернет на время экзаменов в школах
Reuters

Власти Алжира отключают интернет по всей стране на время школьных экзаменов. Таким образом они надеются не допустить списывания ответов.

Доступ к интернету, в том числе и по мобильной связи, будет отключаться через час после начала каждого выпускного экзамена в средних школах, чтобы ученики не могли подглядывать ответы и не могли сообщать другим о вопросах.

Решение об отключении интернета было принято после того, как в 2016 году экзаменационные вопросы появились в сети во время самих экзаменах и даже до их начала.

В прошлом году власти обратились к провайдерам с просьбой ограничить доступ к соцсетям во время экзаменационного периода, но этого оказалось недостаточно.

Министр образования Алжира Нурия Бенгабрит сказала в интервью газете "Аннахар", что "Фейсбук" будет заблокирован по всей стране на весь период экзаменов.

По ее словам, хотя власти и не хотели предпринимать подобные меры, они не могли пассивно наблюдать за тем, как информация об экзаменационных вопросах просачивается в интернет.

Кроме того, все устройства с доступом к интернету, принадлежащие как ученикам, так и преподавателям, запрещено вносить в две тысячи залов, где проходят экзамены. При входе в каждый установлены металлоискатели.

Нурия Бенгабрит также сказала, что в типографиях, где распечатываются экзаменационные бюллетени, установлены глушители мобильных телефонов и камеры наблюдения.

До 25 июня экзамены в Алжире будут сдавать более 700 тысяч школьников. Результаты будут объявлены после 22 июля.

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