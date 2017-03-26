Алексея Навального задержали на антикоррупционной акции в Москве

В Москве произошли первые задержания в связи с антикоррупционной акцией, проходящей 26 марта по всей России, передает meduza.io.

Как сообщают ”Грани.ру”, полиция начала задерживать прохожих на Пушкинской площади.

Сколько именно человек было задержано, пока неизвестно. Судя по твиттеру ”Граней”, речь идет минимум о двух участниках акции.

Задержания также начались у станции метро ”Белорусская”. Как сообщают очевидцы, там задержаны уже 10 человек.

26 марта по всей России начались акции, связанные с расследованием Фонда борьбы с коррупцией в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева. В некоторых городах власти согласовали акции, в некоторых — нет.

В Москве акция не была согласована городскими властями, правоохранительные органы предостерегли жителей от участия в мероприятии.

В Москве задержан оппозиционер Алексей Навальный, который присоединился к акции против коррупции. Навального задержали на углу Мамонтовского переулка, когда он шел по Тверской улице, пишет директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.

Шедшие рядом с Навальным участники акции заблокировали полицейский автобус, куда поместили политика, и не дают ему выехать с места задержания, сообщает meduza.io.

Сам Навальный написал из автозака, что с ним все хорошо, и призвал не пытаться вызволить его из машины. ”Наша сегодняшняя тема — борьба с коррупцией”, — добавил политик.

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