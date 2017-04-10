Алексей Навальный вышел на свободу, отсидев 15 суток

Алексей Навальный, отправленный под административный арест после акции протеста против коррупции в Москве, вышел на свободу. Об этом сообщил глава избирательного штаба Навального Леонид Волков.

Из спецприемника, где Навальный отбывал арест, его доставили в ОВД ”Коньково” и там освободили, пишет Meduza.

Алексей Навальный был задержан 26 марта в центре Москвы на акции против коррупции. Суд приговорил его к 15 суткам административного ареста за неповиновение сотруднику полиции, а также оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию несогласованного митинга.

Акции против коррупции 26 марта прошли во многих регионах России. В большинстве случаев, в том числе в Москве, власти отказались согласовывать митинги и они сопровождались массовыми задержаниями. Так, в Москве были задержаны более 1000 человек.