Алексей Навальный получил 30 суток ареста

Около 19:30 в понедельник оппозиционера Алексея Навального доставили из ОМВД по Даниловскому району в Симоновский райсуд. Около 23:30 судья удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора политику. Днем 12 июня он был задержан в собственном подъезде, когда собирался на несогласованную антикоррупционную акцию протеста в центре Москвы на Тверской.

Свое решение суд огласил около полуночи по московскому времени: Навальный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации) и приговорен к наказанию в виде 30 суток административного ареста, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственного корреспондента.

Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев заявил, что с приговором суда оппозиционер не согласен и намерен его обжаловать. "Алексей сейчас сам сказал, что ожидал суток двадцать, но не тридцать. Он расстроился, так как проведет под арестом месяц, пропустит концерт Depechе Mode, но зато будет много читать книг", — сказал Кобзев.

По мнению Кобзева, "самое смешное, что в протоколе указано, что Навальный совершил административное правонарушение в 13.30, когда выходил из подъезда". Адвокат Константин Терехов, в свою очередь, отметил, что судом было нарушено право Навального на защиту, поскольку в суд не были вызваны полицейские, составившие протокол, а защите не дали время для ознакомления с материалами.

В ГУВД ранее отметили, что оппозиционер разместил в интернете призывы к гражданам переместиться с проспекта Сахарова, где было запланировано согласованное с мэрией мероприятие, на Тверскую для участия в несогласованной протестной акции.