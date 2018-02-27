Алехина из Pussy Riot устроила в Крыму акцию в поддержку Сенцова

Мария Алехина из Pussy Riot провела в Крыму акцию в поддержку режиссера Олега Сенцова. Между тем где находится сам Сенцов, неизвестно — из ямальской колонии его увезли.

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина провела во вторник, 27 февраля, в Симферополе одиночную акцию в поддержку режиссера Олега Сенцова, отбывающего в России 20-летний срок по обвинению в терроризме. Алехина, надев красную балаклаву, развернула в районе железнодорожного вокзала транспарант "Свободу Сенцову". Через час после начала акции возник конфликт между местными казаками и Алехиной.

"В кафе в Симферополе представители казачества нецензурно выражались и угрожали, начали применять силу. Мария и Алексей обратились в отдел полиции Железнодорожного района. Их привезли туда для дачи показаний по правонарушению, которое совершили не они: как свидетеля и потерпевшего", — сказал адвокат Марии Алехиной Олег Давлад. По словам представителя Алехиной, активисты будут добиваться наказания для казаков, у них есть видео инцидента.

Участники Pussy Riot Ольгу Борисова и Александра Софеев приехали в Крым 25 февраля, Мария Алехина — 26 февраля. С тех пор их в ежедневном режиме задерживали правоохранительные органы, проводили "беседы" в ФСБ и медицинские освидетельствования в больнице.

Олег Сенцов пропал из колонии?

Между тем нет достоверной информации о том, где содержится Сенцов в настоящий момент. "Появилась информация, что Олега Сенцова нет в ИК-8 в Лабытнанги", — написала в соцсети Facebook его двоюродная сестра Наталья Каплан, ссылаясь на ответ ФСИН. Судя по ее записям, в последний раз Сенцов выходил на связь из колонии в Ямало-ненецком автономном округе 14 февраля.

Режиссер Олег Сенцов был похищен в Крыму силовиками РФ 11 мая 2014 года, в 2015 году приговорен российским судом к 20 годам в колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества на территории аннексированного Россией Крыма. Своей вины он не признал. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова в список политзаключенных. Группа Pussy Riot неоднократно устраивала акции в его поддержку.