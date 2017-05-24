Актрисе Елене Яковлевой на три года закрыли въезд на Украину

оссийский актрисе Елене Яковлевой было отказано во въезде на Украину, сообщила пресс-служба Восточного регионального управления государственной пограничной службы.

"Во время проведения погранично-таможенного контроля поезда "Москва-Харьков" выяснилось, что среди пассажиров находится гражданка Яковлева, которая внесена в базу данных "стоп-лист", т.е. посещала автономную республику Крым через недействующие пункты пропуска. Ее пригласили для беседы в служебное помещение погранслужбы. Ей отказали во въезде в Украину. Запрет будет действовать три года", — сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления.

Собеседник агентства уточнил, что Яковлева ехала на гастроли.

В пресс-службе отказались отвечать на вопрос, как актриса восприняла информацию о запрете.

Спектакль "Территория любви" с участием Яковлевой должен был состояться в Харьковском национальном театре оперы и балета 24 мая.

Яковлева родилась в Житомирской области, школу окончила в Харькове.