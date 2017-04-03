Актрисе Елене Воробей отказали во въезде на Украину

Российская актриса юмористического жанра Елена Воробей сообщила в социальной сети Instagram, что ей отказали во въезде на Украину.

"Вот сижу в аэропорту города Киева. Неприятная, конечно, история — не выпустили меня (из здания аэропорта — прим. ТАСС). Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались сегодня посмотреть классную комедию, премьеру", — сказала Воробей в размещенном видеосообщении.

"Закон о том, кто может сюда въезжать, а кто — нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения", — добавила она.