03.04.2017, 08:57

Актрисе Елене Воробей отказали во въезде на Украину


ИТАР-ТАСС
EST
Yelena Vorobei
Yelena VorobeiFoto: Ekaterina Chesnokova, RIA Novosti

Российская актриса юмористического жанра Елена Воробей сообщила в социальной сети Instagram, что ей отказали во въезде на Украину.

"Вот сижу в аэропорту города Киева. Неприятная, конечно, история — не выпустили меня (из здания аэропорта — прим. ТАСС). Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались сегодня посмотреть классную комедию, премьеру", — сказала Воробей в размещенном видеосообщении.

"Закон о том, кто может сюда въезжать, а кто — нет, очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения", — добавила она.

В КИЕВ НЕ ВЫПУСТИЛИ! СПЕКТАКЛЬ СОРВАН!!! ЧТО ВЫ ТВОРИТЕ???? ДЕРЖАЛИ БЕЗ ВОДЫ 4 ЧАСА!!!!!

A post shared by Елена Воробей (@vorobei_elena) on Apr 2, 2017 at 11:56am PDT

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