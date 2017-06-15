Активиста Дадина оштрафовали за чтение конституции России

Тверской суд Москвы оштрафовал оппозиционного активиста Ильдара Дадина на 20 тысяч рублей (350 долларов) за чтение конституции России на Красной площади в Москве.



Суд признал его виновным в "нарушении правил проведения публичного мероприятия".



Ильдар Дадин был задержан 12 мая на Красной площади, когда он вслух читал российскую конституцию. Там же задержали группу оппозиционных активистов. Их отпустили после составления протоколов о нарушении правил пикетирования.

Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. В декабре 2015 года Дадин был приговорен к трем годам лишения свободы, позже срок был снижен до двух с половиной лет.



В феврале этого года Конституционный суд России признал статью, по которой осудили Дадина, соответствующей российской конституции, хотя и предложил внести в нее несколько изменений, а приговор активисту потребовал пересмотреть. Верховный суд России 22 февраля отменил приговор, и Дадин вышел на свободу.



В апреле активист подал жалобу с требованием компенсировать ему пребывание в колониях с 30 января 2015 года до 26 февраля 2016 года. В конце мая Железнодорожный суд Московской области взыскал в его пользу с министерства финансов России 2,2 млн рублей (38,5 тыс. долларов) за незаконное уголовное преследование. Как постановила судья Ольга Петухова, выплата будет произведена "за счет казны Российской Федерации".



После выхода из колонии активист неоднократно задерживался в Москве на акциях протеста. За пикет в здания столичного управления МВД на Петровке в апреле суд оштрафовал Дадина на 15 тысяч рублей.