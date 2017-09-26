Актеров "Гоголь-центра" вызвали на допрос

Пресс-служба московского "Гоголь-центра" подтвердила, что его актеров и сотрудников массово вызывают на допрос в Следственный комитет.



Пресс-секретарь "Гоголь-центра" Дарья Аленина сказала, что в театр действительно пришло много повесток от Следственного комитета с просьбой явиться в течение нескольких дней.

Она отказалась уточнить, кому именно пришли повестки, сказав, что на разговор вызвали "сотрудников театра". Точное количество повесток она также не назвала.



Представитель Следственного комитета Светлана Петренко сказала, что ведомство не комментирует данное уголовное дело. "Следствие ведется, и вполне вероятно, что какие-то следственные действия происходят", — сказала она.



Ранее СМИ сообщили, что практически всех штатных сотрудников театра вызвали на допрос. В настоящее время художественный руководитель театра Кирилл Серебренников и еще менеджеров "Гоголь-центра" проходят по делу о хищении бюджетных средств.



В мае этого года в "Гоголь-центре" прошли обыски, после которых художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова отвезли на допрос. В августе он был задержан и взят под стражу по обвинению в хищении 68 млн рублей, выделенных из бюджета на его проект "Платформа".



Обыски и арест



Помимо Серебренникова, отправленного под домашний арест 23 августа, обвиняемыми по делу проходят бывший бухгалтер театральной компании "Седьмая студия" Нина Масляева, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.



Представители защиты настаивают, что в 2014 году на предприятии Серебренникова "Седьмая студия", которое по версии следствия занималось хищением бюджетных средств, был проведен аудит, организованный им самим, что, по мнению адвокатов, исключает возможность хищения.



Сам режиссер сказал, что не имел отношения к финансовым делам "Седьмой студии".