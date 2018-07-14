Актера Владимира Этуша госпитализировали после отдыха в Италии

Актера Владимира Этуша госпитализировали в Москве. Он плохо себя почувствовал во время отдыха за границей и вернулся на родину, где его положили в больницу. Об этом в пятницу, 13 июля, ТАСС сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

”Даже учитывая возраст и болезни Этуша, хочется надеяться на то, что он выздоровеет и все будет хорошо”, — отметил он.

В беседе с корреспондентом ”Московского комсомольца” Крок уточнил, что Этуш находился в Италии. По словам директора театра, первый спектакль с участием 96-летнего актера должен состояться 20 сентября.

Владимир Этуш — актер театра и кино, народный артист СССР, обладатель ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, ”За заслуги перед Отечеством”, ордена Александра Невского, премии ”Золотая маска”. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах ”Кавказская пленница”, ”12 стульев”, ”Иван Васильевич меняет профессию”, ”Старая, старая сказка”, ”Как Иванушка-дурачок за чудом ходил”.