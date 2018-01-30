Актер сериала ”Хор” Марк Саллинг найден мертвым. Его судили за детскую порнографию

Актер Марк Саллинг, известный по роли в сериале ”Хор” (Glee), найден мертвым в Калифорнии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источник.

Саллингу было 35 лет. Официально его смерть не подтверждена, передает Meduza.

Таблоид TMZ пишет, что Саллинг мог совершить самоубийство. Его тело было найдено на улице, недалеко от места, где он жил.

Марк Саллинг был известен прежде всего по роли Ноа Пакермана в сериале ”Хор”, в котором он снимался с 2009 по 2015 год.

В конце 2015 года Саллинг был арестован по подозрению в хранении детской порнографии. В конце 2017 года он признал себя виновным. Он должен был быть зарегистрирован как осужденный за преступление сексуального характера. Вынесение приговора было назначено на 7 марта.