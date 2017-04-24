24.04.2017, 18:07

Актер из сериала "Интерны" умер в Москве

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ИТАР-ТАСС
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Küünal
KüünalFoto: Anni Õnneleid

Актер Казимир Лиске, снимавшийся в сериале "Интерны", скончался в Москве. Об этом ТАСС сообщила агент артиста Рэйчел Якубович.

"Казимир скончался сегодня в 04:00 мск, он выпал из окна, после чего умер в больнице", — сказала собеседница агентства, не уточнив подробности случившегося.

Актер родился в 1982 году в США. Помимо сериала "Интерны" он снялся в фильмах "Иван Грозный", "Столица греха", "Уходящая натура".

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