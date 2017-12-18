Аккаунты умерших пользователей "ВКонтакте" начали хвалить Путина

Пользователи российской социальной сети "ВКонтакте" обратили внимание на то, что в ней стали появляться хвалебные сообщения в адрес президента России Владимира Путина, отправленные с аккаунтов, которые, судя по их содержанию, принадлежат уже умершим людям.

Такие сообщения обычно публикуются в популярных региональных и отраслевых сообществах. Как минимум некоторые из этих записей содержат хештег "ПутинКрут".

При этом люди, с аккаунтов которых приходят эти сообщения, не появлялись в сети долгое время (иногда — несколько лет), а на их страницах друзья и родственники оставляют записи, из которых следует, что владелец страницы умер.

В пресс-службе "ВКонтакте" радиостанции "Говорит Москва" подтвердили, что такие случаи были. В социальной сети пояснили, что все эти аккаунты были взломаны. Сейчас страницы, с которых отправлялись подозрительные сообщения, уже заблокированы.

Как отмечает издание "Медиазона", некоторые из записей были проиллюстрированы картинками с логотипом "Молодой гвардии Единой России", однако в самой организации факт использования ее логотипа для агитации от лица умерших людей пока не прокомментировали.

Записи с хештегом "ПутинКрут" стали появляться в день большой пресс-конференции Владимира Путина, которая прошла 14 декабря. При этом не все они отправлялись со страниц умерших людей: некоторые аккаунты принадлежат и живым людям.