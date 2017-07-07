Акция протеста против G20 в Гамбурге вылилась в стычки с полицией

Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы для разгона группы примерно из тысячи активистов, выступающих против проведения в городе саммита "большой двадцатки".



Сообщается, что демонстранты в масках и черных капюшонах кидали в стражей порядка камни, петарды и бутылки.

Полиция также сообщила в "Твиттере", что запланированная массовая акция против G20 с участием 12 тысяч человек была отменена ее организаторами.

Ранее в четверг в Гамбурге прошла акция "1000 фигур". По замыслу организаторов, перфоманс должен привлечь внимание людей к важным проблемам современности.



Тысяча человек, одетых в одинаковые серые костюмы, символизируют аморфное, незаинтересованное в переменах общество.



Кульминацией акции стала трансформация толпы. Участники акции скинули с себя одинаковую одежду. Под серыми костюмами оказались яркие футболки разных цветов, символизирующие разнообразие идей и мнений.

Саммит "Большой двадцатки" стартует в Гамбурге 7 июля, на этот же день запланирована первая встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.