07.07.2017, 07:15

Акция протеста против G20 в Гамбурге вылилась в стычки с полицией

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bbcrussian.com
EST
Hamburg
фото иллюстративноеFoto: HANNIBAL HANSCHKE, Reuters/Scanpix

Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы для разгона группы примерно из тысячи активистов, выступающих против проведения в городе саммита "большой двадцатки".


Сообщается, что демонстранты в масках и черных капюшонах кидали в стражей порядка камни, петарды и бутылки.
Полиция также сообщила в "Твиттере", что запланированная массовая акция против G20 с участием 12 тысяч человек была отменена ее организаторами.

Ранее в четверг в Гамбурге прошла акция "1000 фигур". По замыслу организаторов, перфоманс должен привлечь внимание людей к важным проблемам современности.


Тысяча человек, одетых в одинаковые серые костюмы, символизируют аморфное, незаинтересованное в переменах общество.


Кульминацией акции стала трансформация толпы. Участники акции скинули с себя одинаковую одежду. Под серыми костюмами оказались яркие футболки разных цветов, символизирующие разнообразие идей и мнений.

Саммит "Большой двадцатки" стартует в Гамбурге 7 июля, на этот же день запланирована первая встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

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