Агитационный "субботник" Навального обернулся задержаниями

Из многих российских городов приходят сообщения о задержании волонтеров с газетами и другими агитационными материалами за выдвижение оппозиционера Алексея Навального в президенты. В эти выходные, 8 и 9 июля, кампания Навального намеревалась устроить масштабную уличную агитацию.

Задержания происходят в том числе в Москве: глава московского штаба Навального сообщил Русской службе Би-би-си, что задержано 19 человек. Позже в разговоре с Интерфаксом Николай Ляскин сказал, что задержанных уже более 30.

Агитировавших на улице волонтеров также задержали в Краснодаре, Тюмени, Иркутске.

В Новороссийске, по информации кампании, одного волонтера задержали, а на другого напал неизвестный мужчина в штатском.

В Екатеринбурге задержали юриста штаба Навального и изъяли листовки.

В Ижевске волонтеров, которые везли агитматериалы на машине, остановила ДПС под предлогом операции "анаконда".

В Волгограде с обыском пришли в гараж, где хранится мебель штаба — об этом сообщает координатор волгоградского штаба Алексей Волков.

В барнаульском штабе, пишут в "ВКонтакте" его сотрудники, идет обыск, пересчитали и изъяли листовки и газеты.

В Санкт-Петербурге поставленный сторонниками Навального агиткуб исчез, а одного из волонтеров, работавшего возле, избили, рассказывают местные активисты.

В ГУ МВД России по Москве Русской службе Би-би-си отказались дать оперативный комментарий по поводу задержаний волонтеров кампании Навального.

Есть города, в которых "субботник" сторонников Навального проходит без проблем.



"Большой субботник" — больше обысков

В эти выходные сторонники Навального решили провести "большой субботник": в 55 городах, где открыты и работают предвыборные штабы Навального, активисты собрались ставить на улицах агитационные кубы, раздавать газеты и агитировать прохожих.

После того как акция была заявлена, в несколько региональных штабов пришли сотрудники правоохранительных органов: они обыскивали штабы и изымали листовки, объясняя это тем, что агитация до объявления выборов незаконна.

Везде полицейские под разными предлогами изымали подготовленные для "субботника" агитматериалы.

В ходе визита в ночь на четверг в московский штаб кампании Навального сотрудники ОМОНа применили силу к дежурившему там активисту, после чего он оказался в НИИ Склифосовского с сотрясением мозга.

8 июля новостной портал Life опубликовал фотографии и видео неопрятных людей, похожих на бездомных, в футболках и с газетами кампании Навального. "Это совершенно точно не наши волонтеры, — заявил Би-би-си Николай Ляскин. — Я не знаю (как к ним попали газеты). Могу предположить, что это их совместная с полицией деятельность".

Оппозиционный политик и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в декабре 2016 года объявил о намерении выдвигаться в президенты на выборах-2018. С тех пор он ведет кампанию, открывая предвыборные штабы в крупных городах страны. На штабы не раз совершали нападения идеологические противники Навального и провокаторы, также приходила полиция. На самого Навального дважды нападали с зеленкой: из-за последнего случая у него ухудшилось зрение на одном глазу, из-за чего пришлось делать операцию.